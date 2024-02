Annalisa Graziano e le sue “storie vere di donne” al centro del prossimo appuntamento di “Indomite”

Prezzo non disponibile

Ricostruirsi attraversando il dolore in un viaggio che porta alla consapevolezza di sé dopo una relazione abusante. Relazionarsi con donne disposte a raccontarsi senza filtri, senza sovrastrutture, donne che non hanno nulla da perdere o che hanno già perso tutto e che fanno del loro vissuto una esperienza condivisa. Storie vere, raccolte nella sezione femminile dell’Istituto Penitenziario di Foggia, nel corso di numerosi colloqui. Sono quelle di Eva, Debora, Antonella, Lorenza, Vittoria e Mia, le protagoniste di “Solo Mia”, il secondo libro della giornalista Annalisa Graziano pubblicato da edizioni la meridiana.

Il volume sarà al centro di un nuovo appuntamento con Indomite la rassegna che l’APS Giraffa ha organizzato insieme con l’associazione Un panda sulla luna con il patrocinio di Libera Puglia, per parlare di donne che vivono appieno le loro vite o che riprendono il controllo delle loro vite, che sfidano gli schemi rompendo catene culturali e sociali che le immobilizzano.

“Solo Mia” sarà presentato venerdì 16 febbraio 2024 alle 18:30 nel Caffè Borghese Bistrot in Corso Vittorio Emanuele II 122 a Bari. In una serata introdotta dalla presidente dell’APS Giraffa Maria Pia Vigilante, Annalisa Graziano sarà intervistata dalla giornalista Annamaria Minunno.

Annalisa Graziano affronta – sotto tutte le prospettive possibili - il tema della violenza sulle donne, i traumi, il senso di colpa, la rinascita e la spinta ad andare avanti, senza tralasciare il ruolo delle associazioni nel contrasto al fenomeno. Annalisa Graziano racconta anche il lavoro svolto dall’associazione “Impegno Donna” nel carcere di Lucera con gli uomini che hanno agito violenza.

"Solo Mia" raccoglie storie di donne dal carcere e non, storie fatte di violenza subìta e a volte taciuta, storie di dolore ma anche di svolte e di rinascita. Un testo in cui si affrontano temi delicati come la maternità, il rapporto con i familiari, la detenzione e l’abuso.

Prima di “Solo Mia” Annalisa Graziano ha pubblicato “Colpevoli. Vita dietro (e oltre) le sbarre”.

Annalisa Graziano, foggiana, è giornalista professionista. Laureata in Lettere, con un Master in Scienze della Comunicazione, è responsabile della Comunicazione e della Promozione del Volontariato Penitenziario del CSV Foggia. È membro dell’Organo di Indirizzo della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, assistente volontario delle Case Circondariali di Foggia e Lucera e dell’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna di Foggia.