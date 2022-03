''Hai avuto la mia vita'' di Francesca Palumbo

SABATO 12 MARZO Presentazione del libro: Hai avuto la mia vita. La storia di Sylvia Ageloff - Besa

di Francesca Palumbo

Francesca Palumbo con Rose Mary Nicassio

18.30 - Libreria Quintiliano

''In molti conoscono la storia del barbaro assassinio di Lev Trotskj per mano di Ramón Mercader del Río, agente segreto spagnolo naturalizzato sovietico operante nel NKVD durante il governo di Stalin. Tuttavia pochi sanno che per avvicinarsi il più possibile alla casa di Trotskj, esiliato in Messico, al fine di colpirlo, Mercader dovette infiltrarsi nella vita di una donna a lui molto vicina, un'ebrea americana segretaria e traduttrice di Trotskj. L'autrice dà voce a questo personaggio straordinario, Sylvia Ageloff, che per anni, dopo l'assassinio di Trotskj nel '40 e le lunghe cure psichiatriche cui si sottopose, scelse di isolarsi dal mondo e di non rilasciare più alcuna intervista su quegli accadimenti, raccontandone la vita, l'impegno politico, l'attivismo sociale, l'idealismo ma anche la fragilità, la disperazione e la forza di riscattarsi da un destino manovrato.''





FRANCESCA PALUMBO

Francesca Palumbo è nata a Bari, dove vive e lavora come docente di Lingua e Letteratura Inglese. Ha pubblicato la silloge di racconti Volevo dirtelo (2008); l’instant book La vita è un colpo secco (2014); la graphic novel In fondo (2014).

Per Besa, sono usciti i romanzi Il tempo che ci vuole (2010) e La tua pelle che non c’è (2018). Nel 2018 l’autrice ha curato l’antologia Labili Confini, poesie di migrazione, viaggio ed esilio (Stilo)



ROSE MARY NICASSIO

Cantante



Info e prenotazione:

080/5042665



INGRESSO con Green Pass