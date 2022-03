Il Dantedì inaugura il calendario primaverile di Hell in the Cave alle Grotte di Castellana

Dopo il successo del 2021 e del cartellone di repliche per il periodo natalizio, si rinnova l’appuntamento con l’Inferno nelle Grotte di Castellana (Ba). Ad aprire il calendario di Hell in the Cave per la Primavera 2022 sarà lo spettacolo previsto in occasione del Dantedì, giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, venerdì 25 marzo alle ore 21.00.

Al primo appuntamento di marzo seguiranno altre repliche per lo spettacolo aereo sotterraneo, libera rappresentazione della prima cantica della Divina Commedia ambientata nella caverna della Grave, che sarà ancora in scena sabato 9 aprile alle ore 21, domenica 24 aprile alle 18:30, sabato 7 maggio alle 21, domenica 15 maggio alle 19, sabato 21 maggio alle 21, domenica 29 maggio alle 19, sabato 4 giugno alle 21, domenica 12 giugno alle 20, sabato 18 giugno alle 21 e domenica 26 giugno alle 20.

Spettacolo che unisce danza, voci, suoni e luci, e capace di abbracciare l'intero ambiente naturale della più grande caverna delle Grotte di Castellana come spazio scenico, Hell in the Cave nasce da una suggestione e da un grande amore per la lingua e l’opera di Dante, con la regia di Enrico Romita e la drammaturgia di Giusy Frallonardo. In scena, per ogni replica, attori, performer e ballerini regalano al pubblico un’interpretazione emozionante, mentre la potenza evocativa dei versi di Dante si mescola ad uno scenario naturale unico. I canti scelti sono tra i più famosi, con la presenza di personaggi come Lucifero, Minosse, Pier delle Vigne, Ciacco, Paolo e Francesca, il Conte Ugolino, Brunetto Latini, Ulisse e Beatrice.

La prenotazione è obbligatoria al numero 339.1176722 (anche WhatsApp) o attraverso un messaggio sui social ufficiali dello spettacolo. Il botteghino aprirà quarantacinque minuti prima dell’inizio di ogni spettacolo. Ad un prezzo speciale, inoltre, è possibile acquistare il biglietto che combina la visita completa delle Grotte di Castellana ad Hell in the Cave. Ulteriori informazioni sono disponibili sui canali social e sul sito www.hellinthecave.it.

Sul sito www.grottedicastellana.it è invece disponibile il calendario completo delle visite guidate al sito carsico fino a novembre 2022, con la possibilità di acquistare i biglietti in prevendita direttamente sul sito web ufficiale delle Grotte di Castellana. Come sempre sarà possibile prendere parte all’itinerario completo che dalla Grave, la prima e più vasta cavità del sistema sotterraneo e unico ambiente naturalmente collegato con l’esterno, conduce alla splendente Grotta Bianca, e quello parziale di circa un chilometro. A completare l’esperienza la possibilità di utilizzare lungo il percorso sul proprio dispositivo mobile l’applicazione “Grotte di Castellana – Guida in italiano, inglese e LIS”.