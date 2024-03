Hokuspokus con i Familie Flöz in scena a Bari

Familie Flöz torna in Puglia la prossima settimana arricchendo le stagioni teatrali del Comune di Foggia e del Comune di Bari in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Il lieto ritorno nella nostra regione sarà con l’ultima produzione della compagnia tedesca, emblema del teatro di figura contemporaneo: Hokuspokus, lavoro in cui per la prima volta gli attori mettono e tolgono le buffe maschere suonando, cantando, filmando, parlando, producendo suoni e rumori.

All’inizio di questo progetto c’era il concetto di “creazione” e le tante storie “dell’inizio del tutto” che le persone si raccontano da sempre. A questo si è aggiunta la semplice domanda: come potrebbe essere una serata teatrale che inizia con l’inizio del tutto? E soprattutto: come finisce? Ma torniamo all’inizio. Le tenebre sono diventate luce, il soffio divino è stato inspirato e i primi amanti si trovano nel giardino paradisiaco. Osano muovere i primi passi insieme come coppia, cercano riparo dalla natura e, grazie a Dio, trovano un appartamento a prezzi accessibili. Il destino trascina presto la giovane coppia sulle montagne russe della vita.

Lo spettacolo sarà in scena prima al Teatro Giordano di Foggia (5 e 6 marzo, ore 21.00) e poi sul palco del Teatro Piccinni (7 marzo ore 19.30; 8 e 9 marzo ore 21.00; 10 marzo ore 18.00).

In concomitanza con Hokuspokus sono stati organizzati anche degli incontri. In particolare, venerdì 8 marzo (ore 10.00) è in programma un appuntamento online con lo scenografo Felix Nolze nell'ambito del progetto "Dal Palcoscenico alla Platea. Un’ esperienza con la prosa contemporanea”. L’incontro è riservato agli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Bari riservato agli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bari. Per la replica di domenica 10 marzo (ore 17.30) a Bari nella sala consiliare Comune di Bari è previsto invece l’appuntamento “Su la maschera” inserito nel laboratorio "Portami con te!" a cura di Spine Book Store, con la manipolante partecipazione di Antonia D’Amore. Mentre i genitori saranno a teatro i loro bambini, durante lo spettacolo, saranno impegnati in un laboratorio. Età dai 5 ai 10 anni. La partecipazione è riservata a bambine e bambini il cui genitore ha acquistato il biglietto dello spettacolo in programma. Prenotazione qui: https://forms.gle/ dGLwHUuK3PdtquAZ6

I laboratori si terranno nella Sala Massari del Comune di Bari e saranno attivati su prenotazione (minimo 10 – massimo 20 partecipanti). Punto di incontro bambini ore 17.30 – Ingresso Palazzo di città.

Info: https://www. teatropubblicopugliese.it/ date-spettacolo/?id=22327

SCHEDA SPETTACOLO

Familie Flöz

HOKUSPOKUS

un’opera di Fabian Baumgarten, Anna Kistel, Sarai O’Gara, Benjamin Reber, Hajo Schüler, Mats Süthoff, Michael Vogel

con Fabian Baumgarten, Anna Kistel, Sarai O’Gara, Benjamin Reber, Mats Süthoff, Michael Vogel

costumi Mascha Schubert

set design Felix Nolze (rotespferd)

musica VaskoDamjanov, Sarai O’Gara, Benjamin Reber

illustrazioni Cosimo Miorelli

assistente, creazione maschere Lei-Lei Bavoil

assistente di regia Katrin Kats

assistente costumi Marion Czyzykowski

luci, Video Reinhard Hubert

sound design Vasko Damjanov

regia, maschere HAJO SCHÜLER

All’inizio di questo progetto c’era il concetto di “creazione” e le tante storie “dell’inizio del tutto” che le persone si raccontano da sempre. A questo si è aggiunta la semplice domanda: come potrebbe essere una serata teatrale che inizia con l’inizio del tutto? E soprattutto: come finisce? Ma torniamo all’inizio. Le tenebre sono diventate luce, il soffio divino è stato inspirato e i primi amanti si trovano nel giardino paradisiaco. Osano muovere i primi passi insieme come coppia, cercano riparo dalla natura e, grazie a Dio, trovano un appartamento a prezzi accessibili. Il destino trascina presto la giovane coppia sulle montagne russe della vita. Con ogni figlio, le forze centrifughe crescono e minacciano di distruggere la famiglia. FamilieFlöz amplia la sua cassetta degli attrezzi per questo spettacolo e, oltre alle note figure in maschera, mostra anche gli attori dietro di esse. Suonando musica, cantando, filmando, parlando o facendo rumori, l’ensemble crea il mondo delle maschere davanti agli occhi del pubblico. Si alternano nel prestare i loro corpi alle figure e nel prendere in mano il loro destino. Creatore e creazione si incontrano finché la storia non si racconta da sola. Il titolo ‘Hokuspokus’ gioca con la presunta origine della parola, una corruzione popolare del latino “Hoc est enim corpus meum” - “Questo è il mio corpo”. Oppure si tratta solo di un gioco di prestigio. HOKUSPOKUS ci parla del teatro come di una scatola delle meraviglie che visitiamo per celebrare il gioco della menzogna e della verità.

“In Hokuspokus tutto è finto, ma niente è falso. Niente è più reale di queste maschere. Familie Flöz dà vita a un’illusione metateatrale che è poetica e innovativa, atavica ed esperienziale, fisica e magica allo stesso tempo. Un inno al trasformismo, una celebrazione della musica, del colore e del costume. Uno spettacolo che merita la standing ovation del pubblico”. (F. Chiaro - Persinsala)