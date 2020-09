I concerti del lunedì

ACCADEMIA DEI CAMERISTI XXI Stagione di musica da camera 2019-2020



F.LISZT Tristia ( trascr. da “Vallé d’Obermann”)

LISZT – SAINT-SAENS Orpheus S.98

E.CHAUSSON Trio in sol min. op.3



Christian Sebastianutto violino

Ilario Fantone violoncello

Emanuele Torquati pianoforte



La XXI Stagione dell’Accademia dei Cameristi riprende vita dopo la sosta forzata di marzo con un omaggio raffinato e raro alla musica francese in formazione di trio con pianoforte. La prima parte del programma è infatti dedicata a Franz Liszt, che ha segnato decisamente le sorti della musica a Parigi grazie al suo stile eclettico e straordinariamente moderno. Si offrono all’ascolto due rarità: una delle versioni per trio realizzate dallo stesso Liszt del suo celebre brano “Vallé d’Obermann” (tinte cupe, pessimismo e aneliti di speranza per il ritratto di un uomo solitario in lotta con l’indifferenza della natura, frutto della creazione letteraria di Etienne Pivert de Sénancour) e la trascrizione di Camille Saint-Saens di uno dei più celebri poemi sinfonici dello stesso Liszt, l’Orfeo, splendida evocazione sonora della magia e del rapimento operati dal canto del primo musico della storia. La seconda parte è naturale prosecuzione della prima, riservata al compositore francese Ernest Chausson con il suo Trio in sol min.op.3. La produzione da camera di Chausson non è affatto così diffusa. Il Trio op. 3 è il primo contributo importante di Chausson al repertorio cameristico: opera di densità espressiva e di respiro appassionato delinea il suo stile personale (pur ispirato alla lezione ciclica di Franck). A dar vita a queste splendide opere del repertorio cameristico tre affermati interpreti, il violinista Christian Sebastianutto, il violoncellista Ilario Fantone e il pianista Emanuele Torquati. Il concerto si replica martedì 8 settembre a Fasano, Chiostro dei Minori Osservanti, ore 20.30 per la X Stagione di concerti.





