Incontro gratuito 'I coronavirus degli altri: come se la cavano gli animali?'

I nostri cani e gatti prendono il coronavirus? Possono contagiarci? Quali altri animali ne soffrono? È vero che ce lo hanno passato i pangolini?

Quando si ha a che fare con una zoonosi, ovvero con una malattia passata all’uomo dagli animali, è doveroso ricordarci che siamo animali anche noi, ospiti forse passeggeri di un virus in continua trasformazione ed evoluzione. Si discuterà del rapporto che c’è tra il virus, noi umani e tutte le altre specie.

Dopo la relazione della biologa seguirà dibattito col pubblico che potrà porre domande via chat.

L'evento, che si terrà online sabato 30 gennaio alle ore 17,30, potrà seguirsi in tempo reale sui canali YouTube e FB del Circolo UAAR di Bari. Lo stesso verrà videoregistrato e sarà disponibile sui medesimi canali:

https://www.youtube.com/watch?v=7bxHz-SMhzk

https://www.facebook.com/176483922398768/posts/3538592899521170/