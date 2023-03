I risultati del progetto europeo Sircles in Italia

Supportare le opportunità dell’economia circolare per l’inclusione sociale e l’occupazione nel settore dei rifiuti organici

Giunge a conclusione il progetto europeo SIRCLES – Supporting Circular Economy Opportunities for Employment and Social Inclusion, realizzato in Italia da CIC - Consorzio Italiano Compostatori, Progeva, Ciheam Bari e Sud Est

Donne e i cui risultati verranno presentati e discussi martedì 7 marzo a Bari, presso la Sala Convegni dell’Anci Puglia.

Il progetto si è infatti svolto in Puglia coinvolgendo i comuni di Alberobello, Locorotondo, Noci e Putignano con l’intento di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro nel settore dei rifiuti organici, valorizzando le

opportunità legate all’economia circolare.

Il convegno finale sarà occasione per ragionare sulle informazioni rilevate sulle abitudini di raccolta differenziata dei rifiuti organici attraverso attività di incontro, indagine e sensibilizzazione, utili per indirizzare future iniziative di

miglioramento della qualità della filiera dell’organico.



Interverranno inoltre i Sindaci dei Comuni coinvolti, esperti di settore, dirigenti territoriali e le collaboratrici e i collaboratori del progetto che grazie a SIRCLES sono state contrattualizzate ed impiegate in un percorso intensivo di formazione specializzata e retribuita.

Martedì 7 Marzo 2023

ore 09:30



Sala Convegni - Anci Puglia

Via Marco Partipilo n° 61 - Bari



Programma

ore 9.30 - Welcome coffee e registrazione

ore 10 - inizio conferenza



Modera: Massimiliano Martucci, Giornalista



Saluti:

? Jesus Maestro Garcia, Project Manager Catalan Agency of Residues,

SIRCLES project coordinator

? Ettore Caroppo, Presidente ANCI Puglia



Introduzione a Sircles Italia:

? Lella Miccolis, Presidente Consorzio Italiano Compostatori

? Claudio Polignano, National Contact Point del Programma ENI CBC MED

- Regione Puglia

? Fiorenza Pascazio, Delegato Ambiente Anci Puglia



Intervengono:

? Massimo Santucci, Officine sostenibili società benefit Srl

? Anna Rita Annicchiarico, Cooperativa sociale Eureka

? Francesco De Carlo, Sindaco Comune Alberobello

? Vitantonio Speciale, Vicesindaco e Assessore Ambiente Comune

Locorotondo

? Domenico Nisi, Sindaco Comune Noci

? Luciana Laera, Sindaco Comune Putignano

? Angelinda Griseta, Dirigente Scolastico IISS Agrario Alberghiero Basile

Caramia - Gigante

? Le Collaboratrici e i Collaboratori del progetto Sircles - Italia

ore 12 - Aperitivo finale



Il progetto di inclusione e sostenibilità SIRCLES - Supporting Circular Economy Opportunities for Employment and Social Inclusion - è finanziato dall'Unione Europea attraverso il programma ENI CBC Med 2014 - 2020 e coinvolge 7 Paesi del Mediterraneo: Spagna, Grecia, Palestina, Giordania, Libano, Tunisia, Italia.

Il coordinamento del progetto SIRCLES - Italia è a cura del Consorzio italiano Compostatori in collaborazione PROGEVA S.r.l. - Azienda di compostaggio per il recupero degli scarti organici; CIHEAM Bari - Centro di formazione postuniversitaria, ricerca scientifica applicata e progettazione di interventi nell’ambito dei programmi di ricerca e cooperazione internazionale; Sud Est Donne - Associazione di Promozione Sociale che si occupa di prevenire e contrastare la violenza sulle donne; Officine sostenibili Società Benefit - società di comunicazione ambientale.