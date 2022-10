All'Abeliano al via il 3° ciclo di incontri de I Solisti

Al via il 3° ciclo di incontri de I Solisti, il progetto innovativo di spettacoli/lezioni da parte di affermati attori della scena contemporanea italiana indirizzato a tutti coloro che interpretano il teatro come “spazio vitale”. Ideato e coordinato da Vito Signorile per l'ActorStudio del Teatro Abeliano, il calendario di appuntamenti si svolge in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Bari e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Puglia e vedrà la partecipazione degli attori Nico Salatino, Claudia Lerro, Roberto Petruzzelli, Daniela Baldassarra, Tony Marzolla, Tiziana Schiavarelli, Paolo Comentale, Maria Giaquinto, Antonella Carone.

Non una semplice rassegna di monologhi o stand-up show, bensì la possibilità di incontrare i migliori professionisti del palcoscenico in una dimensione di studio delle loro tecniche e principali esperienze. L'originalità della proposta risiede in questa nuova metodologia laboratoriale di apprendimento preminente direttamente dalla performance anziché dalla classica lezione orale. Un'occasione dunque di perfezionamento inside viewing, secondo le più attestate prospettive di ricerca nell'ambito della pedagogia teatrale.