“I tre porcellini” lo spettacolo con attori e pupazzi alla Casa di Pulcinella

Al via il festival “Maggio all’Infanzia” diretto da Teresa Ludovico e organizzato da Fondazione SAT in collaborazione con Teatri di Bari, Italiafestival e EFA - European Festivals Association (nell’ambito del progetto Effe Label) – il festival prosegue il lavoro, cominciato ventitré anni fa di formazione delle giovani generazioni all'arte, al teatro e alla cultura.

Mercoledì 26 maggio si comunica da Bari con la messa in scena de “I tre porcellini” di Paolo Comentale (Granteatrino) alla Casa di Pulcinella (ore 17.30), spettacolo con attori e pupazzi con Anna Chiara Castellano Visaggi, Giacomo Dimase e Chiara Bitetti scene Anna Chiara Castellano Visaggi burattini e pupazzi Lucrezia Tritone regia Paolo Comentale. Alle ore 19 debutta a livello nazionale al Kismet una nuova produzione di Teatri di Bari e Inti, “Tarzan ragazzo selvaggio” di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia, molto liberamente ispirato a Tarzan of the Apes di Edgar Rice Burroughs. Regia di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia. Con Luigi D’Elia. Lo spettacolo sostiene Survival International per la salvaguardia efficace di ogni popolazione indigena nel mondo.



Partono anche gli educational tour “Le città favolose”, arriveranno oltre 50 operatori e giornalisti da altre parti d’Italia che parteciperanno a visite guidate per conoscere il patrimonio storico-monumentale e paesaggistico. Il primo tour è in programma il 25 maggio alle ore 16, nella città vecchia di Bari e visita guidata Basilica di San Nicola. Un progetto realizzato grazie al sostegno della Regione Puglia, attraverso il Programma operativo di Regione Puglia FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche, Puglia Promozione e il Comune di Monopoli in collaborazione con la Fondazione S.A.T. (Spettacolo- Arte-Territorio).

Appuntamento anche con Creative Hub un workshop di comunicazione per gli addetti ai lavori delle compagnie pugliesi che si terrà online il prossimo 26 maggio. Organizzato da Teatro Pubblico Pugliese e Fondazione SAT.

BOTTEGHINO Posto unico 3 euro

I biglietti per gli spettacoli della XXIII edizione del Maggio all’Infanzia si potranno acquistare online sul sito www.vivaticket.com

In alternativa saranno anche disponibili alle biglietterie del Teatro Kismet a Bari, dei teatri Radar e Mariella a Monopoli e a Molfetta a La cittadella degli artisti.

Per info: 335 80 522 11 - 335 75 64788 - info@teatroradar.it - botteghino@teatrokismet.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...