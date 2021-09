Ad Altamura "Dante 2021 Il Cammin di Nostra Vita"

Nei giorni 9/10, 16/17 e 23/24 di ottobre, presso il Ricovero di Mendicità sito in Altamura, L'APS Fortis Murgia ha organizzato un evento dedicato a Dante intitolato "Il cammin di nostra vita".

"Il cammin di nostra vita"

L'associazione APS Fortis Murgia, dopo il fermo imposto dalla pandemia da Covid-19, riprende la sua attività di promozione culturale, artistica e territoriale con un evento dantesco a 700 anni dalla scomparsa del sommo poeta.

"Il cammin di nostra vita" è un percorso in tre week-end (9/10, 16/17 e 23/24 ottobre alle ore 19.00, 20.00 e 21.00) che porterà il visitatore a scoprire se stesso e la propria anima attraverso la rivisitazione delle tre cantiche della Divina Commedia. Il sabato sarà dedicato all'Inferno, la domenica al Purgatorio e al Paradiso. Lo spettatore, proprio come Dante con le sue guide, sarà coinvolto in uno spettacolo stupefacente e sarà avvolto da un turbinio di emozioni travolgenti e contrapposte. Giochi di luce, musica e cori infernali e celestiali, figure ambigue e personaggi noti, scenografie mistiche , contribuiranno a rendere ancora più intensa e quasi reale questa esperienza. È un invito alla purificazione e alla catarsi che si attuano con la consapevolezza e il superamento degli orrori e dei dolori dell'Inferno, con la speranza del Purgatorio per giungere finalmente alla beatitudine e alla salvezza del Paradiso.

I volontari dell'associazione sono al lavoro da settimane per rendere grandioso questo evento con la preziosissima collaborazione di FITA Puglia, dello scenografo Franco Damiano, della direzione artistica di Caterina Colonna, della direzione corale di Michele Vulpio e delle coreografie di Mariagrazia Continisio.

L'APS Fortis Murgia si augura che il viaggio sia di vostro gradimento e ringrazia tutti coloro che decideranno di intraprenderlo.

Affinché questo cammin si compi in sicurezza sarà necessario munirsi di Green Pass e mascherina e prenotare la propria visita -gratuita- al numero whatsapp +39 347 2490185.