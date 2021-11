Il mangianastri: Daniele Tinti - stand-up comedy

Prosegue ancora il Mangianastri in versione #comedy con Daniele Tinti e il suo nuovo show: "Dilemma"



DANIELE TINTI

live comedy show



Daniele Tinti nasce a Roma nel 1990 ma si trasferisce prestissimo a l’Aquila, dove rimane per 18 anni, per poi tornare nella capitale.

Partecipa a diversi programmi comici come "Natural Born Comedians" e "Stand Up Comedy" su Comedy Central e "Battute?" su Rai2.

Il suo podcast "Tintoria" su Youtube e Twitch è tra i più seguiti dagli appassionati di Stand Up: insieme a Stefano Rapone, intervista i nomi più interessanti della scena comica e musicale italiana.

Nel 2020 partecipa al tour estivo "Let's Comedy SummerTrip" esibendosi con Luca Ravenna e Stefano Rapone in varie città d'Italia.

Nel 2021 il suo special viene distribuito da Amazon Prime Video all'interno della serie "Italian Stand Up".



DILEMMA

Frutta di stagione, paranoia, amore, discromia, paura e risate.

Che cosa hanno in comune queste cose?

Il nuovo spettacolo di Daniele Tinti.



GUARDA I VIDEO:

'Pubblicità e fumo - Comedy Central': https://youtu.be/_2-uLRHRBMM

'I Santi - Comedy Central': https://youtu.be/IwfApLHDVuk



Esposizione artistica

aftershow music selection



h 21:30 | DANIELE TINTI show

h 23:00 | music selection

TICKET 8,50 euro + dp su DICE:

https://link.dice.fm/B7pSIf3tclb

oppure DISPONIBILI la sera stessa in botteghino (senza prevendita)

Quadro sarà aperto per la cena

Il Mangianastri è realizzato con passione da I MAKE, Fatti di China e Radio JP.



IL MACELLO

Laboratorio Urbano di Putignano

Via S. Caterina da Siena

info@imakeweb.it

+39 080 4054878

#WeareinPuglia #MacelloPutignano



Scena Unita - Fondazione Cesvi - La Musica che Gira - Music Innovation Hub