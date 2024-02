Il Mangianastri: filosofia coatta - "Fuga dall'algoritmo"

Prosegue il Mangianastri in versione #comedy

Per il primo appuntamento #comedy del 2024 abbiamo l'onore di ospitare Giulio Armeni, creatore della pagina FILOSOFIA COATTA con il suo show "FUGA DALL'ALGORITMO" - uno show di meme proibiti



venerdi' 15 marzo h 21:30

Sala Mediterraneo

Ex Macello di Putignano (BA)

Via Santa Caterina da Siena snc

FILOSOFIA COATTA

Giulio Armeni

"FUGA DALL'ALGORITMO" - uno show di meme proibiti

live show

Dalla mente dello scrittore, autore e memer romano Giulio Armeni (noto come il creatore della seguitissima pagina IG di meme “Filosofia Coatta”) nasce Fuga dall’algoritmo. Un guanto di sfida a Zuckerberg, con un meme-show di contenuti proibiti che l’algoritmo di Meta gli ha censurato.

Armato di PC, proiettore e leggio, Armeni metterà in scena una satira diretta, politicamente scorretta, ma libera...

Il pubblico lo aiuterà nella sua vendetta contro il perbenismo della rete, o lo lascerà solo?



BIOGRAFIA

Giulio Armeni (1994) è uno scrittore, autore e memer romano. Dal 2010 gestisce il progetto satirico Filosofia Coatta, che tra Instagram e Facebook conta più di 190.000 follower. Ha pubblicato tre libri: Manuale di filosofia coatta (2019) e Romeo Likes Juliet (2020), per Momo Edizioni, e Memeromanzo (2023) per People Pub. È co-autore di Apocalips Bau, il podcast che viene dal futuro. Dal 2023 interpreta il suo primo meme-show, Fuga dall’Algoritmo.



SEGUI Filosofia Coatta:

https://www.instagram.com/filosofia_coatta/



aftershow music selection Radio JP

h 21:30 | FILOSOFIA COATTA show

h 22:45 | Radio JP music selection

BIGLIETTO 10,00 euro

acquistabile con la seguente modalità:

• Prenotando il tuo posto inviandoci via messaggio su Instagram o Messenger alla pagina I MAKE / @macelloputignano o Il Mangianastri con:

- Nome e Cognome delle persone previste per ciascun biglietto;

- la ricevuta o screenshot di pagamento di 10€ a persona da PayPal o Satispay da questo link: https://linktr.ee/macelloputignano

Sarà poi possibile ritirarli la sera stessa dell’evento al botteghino a partire dalle ore 20.

• Qualora ci saranno ancora posti disponibili la sera stessa dell'evento sarà possibile acquistarli direttamente al botteghino.

Quadro sarà aperto per la cena (prenotazioni 351.5222939)

P?L'area parcheggio dell'Ex Macello sarà adibita ad area relax ed altre attività per cui potete trovare parcheggio o in via Francesco D'Assisi o in via Vincenzo Petruzzi o in Via Cavalieri di Malta o nelle rispettive traverse e parallele e siete comunque a pochissimi minuti a piedi dall'Ex Macello. Non è possibile parcheggiare sulla strada Via Vecchia per Castellana.

IL MACELLO

Laboratorio Urbano di Putignano

Via S. Caterina da Siena

info@imakeweb.it



