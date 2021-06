Il mangianastri: inude live a Putignano

Inude è l’unione profonda delle tre anime musicali di Flavio, Francesco e Giacomo che hanno dato vita ad un’elettronica calda, dalle tonalità soul e romantiche.

Nel 2016 pubblicano il loro primo Ep “Love Is In the Eyes Of the Animals” che li porterà a condividere i palchi con artisti di rilievo nazionale ed internazionale e contando più di 100 concerti in poco più di 12 mesi. Nel 2019 pubblicano "Clara Tesla", il loro primo LP per Oyez!.

Gli Inude sono tornati in scena con i nuovi singoli “We Share” e “Ballad1”; che anticipano l’uscita del nuovo album in autunno 2021 e un nuovo live estivo.

Il Mangianastri riparte con un live bomba!

La prima data regionale del live degli Inude!

L’elettronica calda, dalle tonalità soul e romantiche della band pugliese sarà uno dei primi grandi eventi del Macello



Inude in concerto

(electro / Lecce)



GUARDA I VIDEO

'Ballad1': https://youtu.be/snDOVxN0uso

'Hudea': https://youtu.be/bYwAtm7WEv4

ASCOLTA su Spotify: https://spoti.fi/3p9NwqW



aftershow: music selection by Radio JP



h 21:30 | Inude in concerto

h 23:30 | Radio JP music selection



TICKET 10 euro + dp su DICE

https://link.dice.fm/PGJax2CNJgb





Comprando due o più biglietti dichiari di essere congiunto con chi verrà con te e ti saranno assegnati dei posti vicini. Se vuoi acquistare il biglietto per te e qualcun altro non a te congiunto, dovrai fare due acquisti separati per garantire il distanziamento sociale tramite la nostra mappa dinamica. In ogni caso ti verrà assegnato automaticamente il migliore posto disponibile sulla mappa.

POSTI LIMITATI. Il concerto sarà con posti a sedere distanziati nel rispetto dei protocolli anticovid-19. Sarà permesso di sedersi accanto solo ai congiunti.



Quadro sarà aperto per la cena (prenotazioni 351.5222939)



Il Mangianastri è realizzato con passione da I MAKE, Fatti di China e Radio JP



IL MACELLO

Laboratorio Urbano di Putignano

Via S. Caterina da Siena

info@imakeweb.it



