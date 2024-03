Il mangianastri, Maladé in concerto

Sta per affacciarsi la primavera e la rassegna ovviamente continua!

Con l'arrivo delle festività pasquali, vi portiamo un concerto speciale! Il prossimo venerdi' 29 marzo nella Sala Mediterraneo arriva il live di MALADE': il nuovo progetto solista del batterista pugliese Vincenzo Guerra che fa incontrare gli scenari mediterranei urbani del versante adriatico con l’estetica della subcultura europea.





MALADE'

(nu-funk strumentale - Carbonara - Bari)

Maladé è il progetto solista di Vincenzo Guerra, batterista pugliese che ha già suonato con i Thinkaboutit e Ghemon.

Il progetto traduce in musica gli scenari mediterranei urbani del versante adriatico. I temi musicali, minimalisti e ricorrenti, interpretano la quotidianità visiva e sociale che ha vissuto l’artista per gran parte della sua vita, quotidianità dalla quale spesso si è costretti a scappare per portare a termine degli obiettivi. Lo stupore di Maladé si manifesta nell’obiettivo stesso: raccontare quella quotidianità nemica che però inconsapevolmente caratterizza il suo linguaggio artistico. La musica diviene l’esigenza di raccontare il contrasto di emozioni che diversamente rischierebbero l’implosione: scappare dalla propria terra o vivere con la malinconia della stessa?

Nel racconto melodico di Maladé le immagini e le sensazioni vissute nella terra d’origine, sono la principale influenza musicale del progetto. Al tempo stesso i colori che coesistono nel racconto, appartengono al bacino del mediterraneo incontrando l’estetica della subcultura europea. Una parte della scena musicale napoletana e londinese rappresentano i due estremi all’interno del quale collocare Maladé. Riferimenti del progetto possono essere Nubya Garcia, Sons of Kemet, Yussef Dayes, The Comet is Coming, Pino Daniele, Nu Genea, Napoli Segreta.



Batteria, Percussioni ed elettronica: Vincenzo Guerra

Chitarra: Stefano De Vivo

Basso: Marco Menchise

Tastiere, elettronica e voci: Claudio La Rocca



GUARDA IL VIDEO

'"Contrabbando" - Live Session from SOP A UASKR': https://youtu.be/9uqzEypziVM

------------------------------------------------

aftershow music selection by Radio JP

------------------------------------------------

h 22:00 | MALADÉ in concerto

h 23:15 | Radio JP music selection

------------------------------------------------

INGRESSO LIBERO “UP TO YOU”: Ingresso ad offerta libera

Dai tu il valore che reputi all’evento lasciando un’offerta libera!



Quadro sarà aperto per la cena (prenotazioni 351.5222939)