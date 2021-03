Il mondo le dipendenze da diversi punti di vista

I volontari portano avanti i Talk Show: Perché la Prevenzione è Importante? Giovedì 4 Marzo alle ore 20:30 i volontari dell’associazione Mondo Libero dalla Droga organizzano un webinar gratuito di informazione per sfatare i falsi miti del mondo delle tossicodipendenze.



"Ne parleranno, da diversi punti di vista, l’Imprenditore e Ingegnere Giacomo Tiberio, Deputy CEO e Responsabile Commerciale della Unitec International SRL, Alessandro Sparelli, volontario dell’associazione Mondo Libero dalla Droga e Vincenzo Dinoia che racconterà la sua testimonianza.



Questo tipo di iniziative, portate avanti da anni dall’associazione, hanno come unico scopo quello di far scoprire i reali fatti legati alla droga, senza fare un discorso moralistico e senza giudicare, ma portando esperienze reali e dati scientifici.



A nessuno - in particolare ai giovani - piace sentire una predica su ciò che si deve o non si deve fare. Per questa ragione noi forniamo informazioni scientifiche e non valutazioni morali che permettono ai giovani di comprendere cos’è effettivamente la droga, in modo che una persona possa valutare in modo indipendente e decidere anche di non assumere droga in primo luogo".



I volontari da anni cercano di raggiungere i ragazzi prima che lo faccia la droga o lo spacciatore e si danno da fare organizzando conferenze nelle scuole, eventi sportivi, progetti culturali e altri tipi di iniziative. Tutto questo perché sanno bene che “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione”, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard.



Il webinar è accessibile a tutti e verrà trasmesso sulla piattaforma ZOOM e in diretta Facebook sulla pagina dell’associazione (https://www.facebook.com/MondoLiberodallaDroga)



Per richiedere il link di collegamento scrivere a mondoliberodalladrogaitalia@gmail.com