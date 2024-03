Domenica 17 ore 18.00 appuntamento con "Il quartiere che non c’è – alla scoperta dell’Umbertino" Il quartiere che non esiste, chiamato in origine sant’Antonio, era la zona di espansione di levante. Qui Bari si libera dai regolamenti più rigidi della prima architettura del borgo, qui sorgeranno teatri e la borghesia di Bari costruirà dimore adatte allo status di ricchi commercianti e costruttori.

Un percorso alla scoperta della Bari più elegante e raffinata. Seguendo la Storia leggendone sui muri le tracce che inesorabilmente stanno sbiadendo ma che riecheggiano nelle storie che Pasquale D’Attoma ha scritto per raccontare al meglio questo specchio in cui la storia di Bari si lascia leggere.

Lungo il percorso scopriremo il dialogo tra palazzo Amoruso Manzari, palazzo Berardi, palazzo Colonna e le chiese dell’Immacolata di Santa Scolastica, Dipendenti Statali.

__________________________________________

Costo: 15 euro (i minori sono esenti dal pagamento)

Punto di Partenza: Piazza eroi del mare, panchine alle spalle del monumento a Crollalanza



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti e un cognome.