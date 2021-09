Il teambuilding secondo Antonio Cabrini: il campione del mondo di Spagna '82 a Bari per parlare di team management

Il prossimo 1° ottobre 2021, a Bari presso la sala ricevimenti Villa De Grecis, il campione del mondo Antonio Cabrini terrà una lezione sul Team Management, nella convention organizzata da ItalianGas, compagnia di energia elettrica e gas molisana.

Antonio Cabrini, detto anche il fidanzato d'Italia o il bell'Antonio, allenatore di calcio ed ex calciatore della Juventus negli anni 80, ha vinto il campionato del mondo con la nazionale italiana nel 1982. Per generazioni di calciatori rappresenta l’emblema dell’integrità, della dedizione e dello spirito di squadra.

A Bari parlerà di Team Management, come trasformare un gruppo in una squadra, come sviluppare la capacità di lavorare in un gruppo integrato e collaborativo, superando le conflittualità, identificare comportamenti ed azioni opportune per gestire le dinamiche più complicate di un team, stimolandone lo spirito di collaborazione, come rendere affiatata la propria squadra e farla vivere e compattare al di fuori dell’esperienza quotidiana d’uffici .

L'evento, organizzato dall'agenzia di comunicazione POOYA e dall'ente di formazione FMTS Group, fa parte del circuito A ME E' SUCCESSO e sarà dedicato ai soli iscritti.

Si riunirà, nella prestigiosa Villa De Grecis, tutta la rete commerciale di ItalianGas, nota e giovane azienda italiana di luce e gas con sede a Termoli, per il D-DAY 2021. L'unica azienda molisana di energia riparte dopo il lock-down con oltre 100 punti vendita in 18 regioni italiane e con il supporto di un campione del mondo. da un campione L'evento I migliori atleti della categoria, provenienti da tutta Italia.