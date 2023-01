Il tesoro di Balsignano, letture al casale

Sabato 14 e domenica 15 gennaio, torna l'appuntamento con le letture ad alta voce nel Casale di Balsignano. Arturo Del Muscio, guida turistica e attore, ha ridato voce ad una delle tante storie che aleggiano sul casale. La prima storia è quella del Tesoro, e con un testo inedito ha ridato forma a questo racconto così particolare e suggestivo.



Le letture al Casale sono un incentivo pensato dal gruppo guide che lavora presso il sito monumentale di Balsignano e si inseriscono nel ciclo di iniziative proposte per valorizzare questo particolare monumento.



Il casale di Balsignano nei mille anni della sua storia ha fatto da sfondo a innumerevoli storie nate intorno la memoria della città o suggestionate dalle forme della chiesa di San Felice. Rappresenta un unicum archeologico e naturalistico in terra di Bari.

Il team guide organizza per l'occasione visite guidate gratuite che conducono i visitatori alla scoperta della storia e dei monumenti del casale. Durante le visite verranno mostrati gli affreschi tre-quattrocenteschi della chiesa di Santa Maria, l'architettura del castello il tutto immersi in un uliveto storico cinto ancora dalle mura costruite per difendere il villaggio nel XIV secolo.



Le letture e le visite guidate rientrano nelle iniziative di valorizzazione del sito monumentale di Balsignano e sono incluse nel biglietto di ingresso di €5 (sono previste ulteriori tariffe oltre la gratuità per minori).



La prenotazione non è necessaria, la lettura verrà ripetuta per ogni gruppo di visitatori.



Per ulteriori informazioni potete scriverci su fb https://www.facebook.com/CasalediBalsignanoMuseo

o all'indirizzo casaledibalsignano@gmail.com

Web: www.facebook.com/CasalediBalsignanoMuseo



Modugno (Bari)

Casale Medievale di Balsignano

SP92, 70026 Modugno BA

ore 10:30 - 13:00



5 euro con sconti per minorenni e altre categorie.