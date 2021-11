Il treno dell'olio di Toritto

Novembre in Puglia vuol dire olio, vuol dire quella pratica secolare di raccolta delle olive e di quel profumo intenso che sprigionato dai frantoi oleari invade le strade dei piccoli borghi: "Sarà così anche sabato 27 Novembre quando da Bari ci muoveremo verso Toritto con il Treno dell'Olio. Ci ritroveremo a Bari Centrale alle 9.30 presso la stazione delle Ferrovie Appulo Lucane e da lì con un normale treno di linea partiremo alle 9.50 con destinazione Toritto, località che raggiungeremo alle 10.40.

Giunti a Toritto, assieme agli amici della Pro Loco raggiungeremo l'uliveto dell'agriturismo Armienti e tutti insieme faremo l'esperienza direttamente sul campo della raccolta delle olive. Non immaginate la solita visita guidata perché stavolta vi faremo vivere l'esperienza in prima persona.

Al termine della raccolta l'agriturismo offrirà ai partecipanti una corposa degustazione, il cui menù sarà il seguente:

- Bruschette con assaggi di oli differenti

- Salumi e Formaggi

- Pettole fritte con olio novello

- Misto legumi con olio evo e crostini di pane

- Dolci tipici

- Bevande

Al termine della degustazione ci sposteremo al frantoio oleario Contado per seguire da vicino le fasi della molitura delle olive e della produzione dell'olio. Capiremo come le olive vengono condotte nel frantoio, come vengono lavate e introdotte alla molitura e come le stesse danno vita all'olio.

Alle 18.00 torneremo in stazione per partire poi alla volta di Bari alle 18.15, città che raggiungeremo alle 19.00.

L'esperienza del Treno dell'Olio di Toritto prevede:

- Viaggio di andata e ritorno in treno

- Laboratorio esperienziale di raccolta delle olive

- Degustazione completa in agriturismo

- Transfert dall'agriturismo al frantoio oleario

- Transfert dal frantoio oleario alla stazione

- Accompagnamento e assistenza".

CONTRIBUTO PREVISTO

Il contributo, comprensivo di tutte le voci di cui sopra, è pari a € 35.00 a persona.

I bambini di età compresa tra 5 e 10 anni pagano € 20.00 mentre è gratuito per i bambini fino a 4 anni di età.



PRENOTAZIONI

Le prenotazioni si fanno esclusivamente online sul portale www.railbook.it scegliendo l'esperienza relativa al Treno dell'Olio di Toritto del 27 Novembre 2021



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE GRUPPI

Associazione Rotaie di Puglia

Cell. 3471225188 (in orari di ufficio)

Mail rotaiedipuglia@gmail.com

CONDIZIONI DI VIAGGIO

Il viaggio sarà effettuato al raggiungimento minimo di 20 persone.

Per la tipologia di esperienza, e facendo riferimento alle normative attuali relative al contenimento della pandemia, il Green Pass è necessario solo per la degustazione in agriturismo. Non sono comunque previste riduzioni di tariffa per i non possessori di green pass.

Eventuali disdette e relativo rimborso è possibile farle fino a giovedì 25 Novembre. Passata tale data non sarà più possibile procedere al rimborso.



In caso di previsioni meteo avverse il viaggio sarà annullato e viaggiatori rimborsati