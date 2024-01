Incontro di studio nella Sala Alessandro Leogrande per commemorare Umberto Toschi

Prezzo non disponibile

Mercoledì 24 gennaio, alle 10,30, nella Sala «Alessandro Leogrande», all’interno del Centro Polifunzionale Studenti dell’Università degli Studi di Bari (ex Palazzo delle Poste, Piazza Cesare Battisti), si terrà un incontro di studio per commemorare la figura di Umberto Toschi (1897-1966), storico geografo italiano, autore di contributi fondamentali alla geografia economica, politica e urbana, oltre che convinto sostenitore delle possibilità applicative della geografia. Toschi arrivò a Bari nel 1935, dove fu Preside della Facoltà di Economia e Commercio e Rettore dell'Università dal 1940 al 1943, e quindi Preside della Facoltà di Lettere in formazione.

«Umberto Toschi. Il Rettore, il geografo, l’interlinguista» è il titolo della conferenza, organizzata dalla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici «Bona Sforza» di Bari (in collaborazione con l’Università «Aldo Moro» di Bari), alla quale prenderanno parte il Rettore dell’Università di Bari Stefano Bronzini, la docente di Geografia economico-politica Alessandra Giannelli (Università di Bari) e il professore di Linguistica Generale ed Interlinguistica Davide Astori (Università di Parma). L’incontro, ad ingresso libero, sarà moderato dal giornalista Livio Costarella.