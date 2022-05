Visita al casale di Balsignano

Perla architettonica nel territorio di modugno, racchiusa da mura medievali e immersa in uliveto secolare che cela le rovine dell'antico abitato, il Casale di Balsignano custodisce il celebre edificio noto come san felice, chiesa che colpisce per l'eleganza dell'alta cupola centrale e una più piccola chiesa a cupole in asse.

Ai margini si erge la corte del castello dove il visitatore è accompagnano alla scoperta di un ciclo di affreschi del xiv che ancora oggi orna la chiesa di santa maria.



La visita al casale permette un viaggio nel tempo sospesi tra medioevo e mondo rurale, oltre che la scoperta di un patrimonio poco noto ma sapientemente restaurato.



Il sito apre tutti i sabati e le domenice: 9:30 - 13:00 e 15:00 - 18:00, è raggiungibile esclusivamente con servizio navetta gratuito con partenza da largo enrico de nicola a modugno.



Il costo del biglietto intero è 5 € possibili condizione di accesso a tariffe ridotte o gratuità sono verificabili sul sito:

Casale di Balsignano Area Archeolgica

