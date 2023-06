Itaiko: la prima conferenza nazionale di taiko a Putignano

L’Associazione Culturale "Quelli del Taiko" di Putignano da diversi anni attiva nella promozione culturale e sociale della pratica del Taiko (tamburi giapponesi) ORGANIZZA un progetto nominato ITAIKO che prevede una serie di workshop in collaborazione con alcune comunità taiko presenti sul territorio nazionale come:Taiko No Koe (Roma), Kyoshindo (Genova), Kodama Shin Kyo (Nocera Inferiore), Munedaiko (Pesaro), Shinsei Taiko (Fermo), Taiko Lecco (Lecco), Sayurishindo (Firenze), Musubidaiko (Lecco), Yamato taiko (Casale Monferrato).

A conclusione di questi workshop con decorrenza da gennaio 2023 ad aprile 2023 tenutesi presso, Ex Macello Comunale di Putignano il progetto ITAIKO prevede l’organizzazione della prima conferenza di Taiko Italiana (Italian Taiko Conference).

Il progetto ITAIKO ha l’obiettivo di divulgare la pratica del Taiko in Italia e mettere in collegamento tutte le comunità taiko italiane per favorire le relazioni e i rapporti tra le persone e migliorare se stessi attraverso questa pratica.



La conferenza si terrà presso l'Ex Macello Comunale di Putignano e avrà una durata di 3 giorni da venerdì 16 giugno a domenica 18 giugno 2023 e prevede la presenza di una ricca comunità di persone, circa 80 partecipanti, provenienti da tutto il territorio italiano ma anche da parte dell’Europa.



Orari di attività

Venerdì 16 giugno 2023 dalle ore 14.00 alle ore 22.00

Sabato 17 giugno 2023 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 22.00

Domenica 18 giugno 2023 dalle 9.00 alle 13.00



Contatti

https://www.instagram.com/itaiko2023/

https://www.facebook.com/events/579850790745391/



pieronota@me.com