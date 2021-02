A Palazzo Pesce diretta streaming del concerto “Jazz Around the World”

Sabato 20 febbraio 2021 alle ore 19.00 Palazzo Pesce, in diretta streaming sui suoi canali social, presenta “Jazz Around the World” insieme alla voce di Cristina Lacirignola, la tromba di Mino Lacirignola e il pianoforte di Andrea Gargiulo.

Un concerto in Puglia che inaugura la stagione di quattro eventi che l’Atelier delle Arti, con sede nella dimora nobiliare nel cuore di Mola di Bari, ha organizzato per ricongiungersi con il suo pubblico e interrompere il silenzio imposto dalla pandemia. E lo fa proprio con un viaggio all’insegna della libertà attraverso le diverse culture musicali dei popoli e delle nazioni.

Se poi a interpretare un repertorio che esplora il multiforme mondo del jazz dall’Europa all’America Latina, dalla Russia al Sud Africa, c’è un trio d’eccezione come Cristina Lacirignola, Mino Lacirignola e Andrea Gargiulo, allora l’appuntamento sui profili Facebook, Instagram e Youtube di Palazzo Pesce diventa immancabile.

L’iniziativa è a titolo gratuito, ma chi desidera effettuare una donazione e aiutare a interrompere il silenzio imposto dall’emergenza Covid-19 potrà visitare il sito della biglietteria di Palazzo Pesce e versare la sua quota di complicità.

Per ringraziare i sostenitori dell’iniziativa, Palazzo Pesce offrirà loro una registrazione in HD degli eventi, per godere dello spettacolo in qualsiasi momento e senza il bisogno di alcuna connessione.