Kaleidoscope guitar duo

KALEIDOSCOPE



PABLO MONTAGNE, chitarra e loop station

NANDO DI MODUGNO, chitarra

Musiche originali di Pablo Montagne



Un progetto che fonde composizione, scrittura e improvvisazione.

Sonorità dal carattere poliritmico, musica dalle tessiture minimaliste e l’attitudine estemporanea del jazz contemporaneo che confluiscono nel dialogo continuo fra le due chitarre classiche.

Musiche originali di Pablo Montagne per un concerto fra risonanze poetiche e intense atmosfere.





Costo del biglietto:

INTERO 12€

RIDOTTO (over 65 e under 26) 10€

Per informazioni:



– via mail all’indirizzo info@eposteatro.com