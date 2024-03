Kaleidoscopio, ad Acquaviva delle Fonti la rassegna di danza contemporanea

Kaleidoscopio è la rassegna di danza contemporanea del Comune di Acquaviva delle Fonti-Assessorato alla Cultura organizzata al Teatro Luciani dal Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con la compagnia Equilibrio dinamico, impresa di produzione under 35 riconosciuta dal Ministero della Cultura. Un progetto che parte da Acquaviva delle Fonti e si estende alle realtà coreutiche limitrofe dell’Area metropolitana di Bari fino al panorama internazionale della danza.

Il progetto si articola in tre serate e un matinée, le serate anticipate da realtà coreutiche del territorio, in un’ottica di apertura e coinvolgimento del settore coreutico e creativo.

La prima giornata si terrà il 5 marzo alle 20.30: Confini disumani con le coreografie della direttrice artistica della compagnia Equilibrio dinamico Roberta Ferrara. In apertura le evoluzioni coreutiche di ASD Alma Libre, Ars Nova in collaborazione con Associazione Culturale Vitruvians. Confini disumani tornerà sul palco il 22 marzo in matinèe alle 10.30.

Il secondo appuntamento, avrà luogo il 27 marzo sempre alle 20.30, a due firme. La prima è quella di Gianni Notarnicola, pugliese di Monopoli, unico danzatore italiano per la Batsheva Dance Company di Tel Aviv che propone Funkey; la seconda firma, della coreografia dal titolo Lumina prima o sul far della sera, è di Lupa Maimone, fondatrice, direttrice e performer della compagnia Oltrenotte, impresa del territorio under 35 della Sardegna. Spettacolo anticipato dalla danza di ASD Alma Libre, New Laboratorio del Movimento, Centro Danza Grazia Emiliana, Ars Nova e Top Talent.

Il 21 maggio terzo e ultimo appuntamento della rassegna: Luz-Illuminando il futuro con tre distinte prospettive, affidato ad autori di respiro internazionale: Isaiah Wilson (vincitore del Solo Tanz Theatre, danzatore e coreografo freelance), Miguel Altunaga Verdecia (già danzatore per Hofesh Shechter Company, Akram Khan Company, Rambert. Insegnante e coreografo freelance), Alice Godfrey (danzatrice per Netherlands Dance Theatre e L-E-V/ SHARON EYAL. Artista, insegnante freelance e professionista di Feldenkrais). Anche questa ultima serata sarà preceduta dalla proposta coreutica del territorio di ASD Alma Libre, New Laboratorio del Movimento, Centro Danza Grazia Emiliana, Ars Nova e Top Talent.

INFO

Botteghino del Teatro Luciani - tel. 328.2549669

www.teatropubblicopugliese.it

Biglietti disponibili presso il botteghino del Teatro Luciani secondo il calendario di apertura del botteghino e su Piattaforma 18 Tickets sul sito di AncheCinema Teatri Polifunzionali https://www.anchecinema.com.

Inoltre la biglietteria del Teatro Luciani sarà aperta i giorni di spettacolo a partire dalle ore 16.00.

Calendario Aperture botteghino dalle ore 16.00 alle ore 19.30:

2, 11, 18, 23, 28 marzo 2024

11 e 21 aprile 2024