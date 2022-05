Korea Week: inaugurazione della mostra sulla carta millenaria tradizionale coreana al Castello Svevo

Si conclude giovedì 26 maggio il viaggio nella cultura coreana che per sei giorni ha attraversato la città di Bari. Dopo gli spettacoli di danza e musica tradizionale, i contest di K-Pop, la proiezione di film coreani e l’organizzazione di antichi giochi di uno dei più affascinanti Paesi dell’Estremo Oriente, la Korea Week si avvia a conclusione con l’inaugurazione della mostra sulla carta tradizionale coreana.

A partire da domani, nel Castello Svevo di Bari, sarà infatti possibile ammirare “Hanji: la Carta della Vita”, l’esposizione dedicata alla carta coreana e ai diversi usi che se ne possono fare nella quotidianità. In mostra le opere di pregiata arte manifatturiera realizzate con l’Hanji, denominata carta millenaria per sua estrema longevità e resistenza nel tempo, utilizzata a tal fine dall’ICRCPAL (dal 2016) e dai Musei Vaticani (dal 2015) per il restauro del patrimonio culturale su carta. I visitatori potranno anche assistere al processo di produzione dell’Hanji.