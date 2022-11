Michele Placido in sala al Multicinema Galleria di Bari per presentare il film 'L'ombra di Caravaggio'

Mercoledì 9 novembre, allo spettacolo delle 20,50, Michele Placido interverrà in sala al Multicinema Galleria di Bari per presentare il film «L'ombra di Caravaggio», di cui è regista, attore e sceneggiatore (con Fidel Signorile e Sandro Petraglia), all'interno di uno straordinario cast, comprendente Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti. Il film è uscito in tutte le sale italiane da giovedì 3 novembre ed è distribuito da 01 Distribution.

La storia è ambientata nell’Italia del 1600. Michelangelo Merisi è un artista geniale e ribelle, nei confronti delle regole dettate dal Concilio di Trento che tracciava le coordinate esatte nella rappresentazione dell’arte sacra. Dopo aver appreso che Caravaggio usava nei suoi dipinti sacri prostitute, ladri e vagabondi, Papa Paolo V decide di commissionare a un agente segreto del Vaticano una vera e propria indagine, per decidere se concedere la grazia che il pittore chiedeva dopo la sentenza di condanna a morte, per aver ucciso in duello un suo rivale in amore. Così l’Ombra, questo il nome dell’investigatore, avvia le sue attività di inchiesta e spionaggio per indagare sul pittore che - con la sua vita e con la sua arte - affascina, sconvolge, sovverte. Un’Ombra che avrà nelle sue mani potere assoluto, di vita o di morte, sul destino di un genio.