Presentazione del libro 'La coda della cometa' di Raffaello Mastrolonardo

«Ho sempre immaginato le poesie come la polvere che resta nelle mani del poeta quando un'emozione ne attraversa l'anima, come una cometa.»

Una lunga e segreta fedeltà, quella di Raffaello Mastrolonardo alla poesia, coltivata per quattro decenni, lungo i quali ha affidato ai versi le sue emozioni, i ricordi, gli sprazzi e i sussulti del suo animo e le intermittenze del cuore. Il risultato di un lavorio, forse notturno, sicuramente appartato, è questo canzoniere, che l'autore ha deciso infine di consegnare ai suoi molti lettori e lettrici che già ne apprezzano le doti di narratore. Una raccolta di grande compostezza e compattezza, intonata soprattutto sul tasto della malinconia, i cui grandi temi sono l'amore – in tutti i suoi momenti –, la memoria, la nostalgia, il sogno, il desiderio – in tutti i suoi colori. Un ampio monologo lirico, spesso amplificato dalla presenza silenziosa del mare, sempre illuminato dalla luce – del sole, della luna, delle stelle.



Raffaello Mastrolonardo ha esordito con il romanzo Lettera a Léontine (2008), cui sono seguiti La scommessa (2013), Gente del Sud. Storia di una famiglia (2018) e la raccolta di poesie La coda della cometa (2021). È tradotto in più lingue e ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra i quali il premio Mosca Città di Verona, il Premio Puglia Book Fest e una menzione speciale al Premio «I Sassi». Vive e lavora a Bari, dove è nato.



SABATO 27 NOVEMBRE

LA CODA DELLA COMETA. Poesie 1981-2021

Tea

Raffaello Mastrolonardo con Francesca Palumbo, docente di Lingua e Letteratura Inglese, scrittrice

ore 18.30 Libreria Quintiliano



INGRESSO gratuito con green pass.



Tel. 0805042665