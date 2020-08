'La famìgghia passauà' in scena al Teatro Duse di Bari

Commedia esilarante basata sulla storia di una famiglia molto umile barese che dovrà accogliere improvvisamente le disavventure inaspettate che la vita gli riserverà. A fare da contorno a questa famiglia due personaggi ingombranti che cercheranno in tutti i modi di ostacolare la loro condizione. Tra colpi di scena esilaranti e fraintendimenti tra battute e risate per un momento gioiranno con loro quando la grande fortuna finalmente busserà alla porta di questa sciagurata famiglia ma...la fortuna lo sappiamo non bussa mai due volte!!



Interpreti:

Domenico Gernone;

Lia Cellamare;

Nuccio Pantaleo;

Maria Schino;

Maria Scattaglia