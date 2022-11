''La Fanoje'' a Capurso luminarie, Casa di Babbo Natale, mercatini e prelibatezze

A Capurso, in occasione della vigilia della festa dell'Immacolata si organizza la Fanoje, la festa più antica di Capurso, in cui si mescolano significati sacri ed aspetti profani. Essa recupera la tradizione per cui la sera del 7 dicembre si dava inizio ai preparativi in vista delle celebrazioni del Santo Natale.

Quest'anno ci saranno 2 serate. Il 7 e l'8 dicembre. Sarà un viaggio tra sapori, arte, musica di strada e tradizioni, percorrendo un itinerario per chi giunge a Capurso, la possibilità di sognare tra le mille luci delle luminarie natalizie, di ballare sui ritmi ardenti della tradizione, di accompagnare i piccoli nella Casa di Babbo Natale, di fare shopping nelle casette bianche dei mercatini, di degustare le prelibatezze della cucina pugliese accompagnate da vini locali e birre artigianali offerti dalle associazioni e dai professionisti del settore. Tutto questo sarà la Fanoje 2022.

A breve il programma completo dell'iniziativa