Sabato 20 agosto 2022 alle 21.30 Palazzo Pesce apre la sua corte all’aperto a “La Foule. Viaggio nei luoghi di Edith Piaf” insieme alla voce di Lisa Manosperti e alla fisarmonica di Vince Abbracciante.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, dedicato alla pallida, minuta Edith Piaf, alla sua voce tormentata e tenera e alle sue mani che danzano al suono dell’accordeon come piccoli fantasmi bianchi. E a far rivivere le note eterne e struggenti dei suoi capolavori saranno Lisa Manosperti, laurea in Canto e Musica jazz al Conservatorio Piccinni di Bari con il massimo dei voti, un perfezionamento mirato a conoscere la voce anche come strumento anatomico, una carriera internazionale al fianco di artisti come Charlie Hoellering, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso e Bobby Mc Ferrin, e inserita dalla rivista «Jazzit» tra le migliori dieci cantanti jazz italiane, e Vince Abbracciante, laurea in Fisarmonica classica con lode e menzione al Conservatorio di Matera, definito dal Dizionario del Jazz italiano 2014 “stella nascente della fisarmonica in Italia… padroneggia la fisarmonica come pochi e suona con talento qualsiasi genere musicale” e una carriera che lo vede esibirsi nei cinque continenti insieme ai nomi più prestigiosi del panorama musicale internazionale, da Ornella Vanoni e Peppe Servillo a Richard Galliano e Lucio Dalla, solo per citarne alcuni.



Una serata intensa e imperdibile sotto il cielo stellato di agosto per tornare, ancora una volta, a emozionarsi con e per il “passerotto” di Francia.