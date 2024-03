All'Abeliano parte il programma di laboratori con performances, studi e masterclass

Prezzo non disponibile

A partire da lunedì 11 alle 17 e per tutto il mese di marzo, il Teatro Abeliano di Bari presenta il programma speciale delle attività della Sala ActorStudio dal titolo “Senza Maschere”, la scuola di laboratorio sperimentale. Performances, studi, masterclass e occasioni aperte anche ad allievi esterni ai laboratori in corso da ottobre. S’inizia, lunedì 11 alle 17, con “Soffio” Novella di Luigi Pirandello, con l’attore Nicola Conversano. A seguire, sarà il direttore artistico del teatro barese Vito Signorile, a tenere una masterclass sul tema: “Il lavoro del drammaturgo e il lavoro dell’Attore”.

Il secondo appuntamento, in programma lunedì 18 alle 17, propone “I tre pensieri della Sbiobbina” Novella di Luigi Pirandello, un reading- studio di Vito Signorile. Seguirà, sempre con Vito Signorile, una masterclass dal titolo: “Mettere in scena un racconto”. Il terzo appuntamento è articolato in due giorni, lunedì 25 e martedì 26 alle 17, e vede nuovamente impegnato l’attore Nicola Conversano con “Soffio” Novella di Luigi Pirandello, cui seguirà la masterclass di Vito Signorile “Il lavoro dell’attore su sé stesso”.

Infine, mercoledì 27 e giovedì 28 alle 17, il reading “Naufragar m’è dolce in questo mare” percorso poetico curato da Vito Signorile con Roberto Petruzzelli e Agata Paradiso. A seguire le masterclass di Vito Signorile con “Leggere Poesia” e quella di Roberto Petruzzelli “La voce e il cuore”.

I biglietti sono disponibili online su Vivaticket, oppure al botteghino del Teatro Abeliano (info: 080.542.76.78).