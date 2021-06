A Locorotondo il Laboratorio di Ceramica per volontari

Prezzo non disponibile

Coinvolgere i volontari in un percorso d'arte che fornisca loro tutti gli elementi utili per diventare esperti nelle tecniche di manipolazione dell'argilla è l’obiettivo del corso di formazione che l'associazione Giovanni Paolo II – Locorotondo Odv realizza attraverso il Concorso di Formazione indiretta 2021 del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola – OdV. Il corso è rivolto a 30 volontari.

Lo scopo del corso di formazione è quello di specializzare i volontari nella disciplina dell'arteterapia rivolta a persone con disabilità. Resta prioritario il coinvolgimento dei giovani volontari soprattutto nel periodo estivo, fondamentale per recuperare nuove opportunità di socializzazione dopo tanti mesi di chiusura.

Il corso di formazione, che si terrà nel Giardino del Centro Sociale Polivalente “La Casa delle Abilità Speciali Giovanni Paolo II” - via Vittorino da Feltre – Locorotondo (BA) - sarà articolato in 12 incontri per una durata complessiva di 20 ore:

1. 25 giugno 2021, ore 17.00 – 19.30

2. 26 giugno 2021, ore 17.00 – 19.30

3. 02 luglio 2021 ore 17.00 – 19.30

4. 03 luglio 2021, ore 17.00 – 19.30

5. 09 luglio 2021, ore 17.00 – 19.30

6. 10 luglio 2021, ore 17.00 – 19.30

7. 16 luglio 2021, ore 17.00 – 19.30

8. 17 luglio 2021, ore 17.00 – 19.30

9. 03 settembre 2021, ore 17.00 – 19.30

10. 04 settembre 2021, ore 17.00 – 19.30

