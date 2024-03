Laboratorio di lettura espressiva: " A più voci - voci corpi relazioni"

Iscrizioni aperte per il laboratorio "A più voci - Voci Corpi Relazioni".

Questo primo step è diviso in tre seminari che abbiamo fissato nel seguente calendario di appuntamenti: sabato 30 marzo, sabato 13 aprile e sabato 27 aprile. Tutti gli appuntamenti si terranno nella fascia oraria che va dalle 14:30 alle 16:30 per permettere alla libreria e a voi di avere uno spazio esclusivo e intimo.



Cosa faremo?

Partendo da alcuni testi proposti dalla libraia, in collaborazione con l'insegnante Iula Marzulli, andremo a scoprire le emozioni, le memorie, le immagini nascoste nelle diverse tipologie testuali; scopriremo le ritmiche testuali liberate dalle dinamiche della voce; scioglieremo le tensioni del corpo cercando fluidità e prontezza; giocheremo col suono e i sensi cercando di rendere fluida e colorata la lettura.



Quanto costa?

Ogni appuntamento ha un costo di € 25,00 chi vuole acquistare il pacchetto di tre seminari ha uno sconto sul totale, andando a pagare € 70,00 invece che € 75,00 e un 15% di sconto sui titoli che sceglieremo come guida per il nostro laboratorio. Si tratta di tre testi molto diversi tra loro e che sveleremo più avanti.



Come ci si iscrive?

Puoi iscriverti passando in libreria, anticipando il 20% della quota del laboratorio (pari a € 5,00) oppure scrivendo una email a libreriafattidicarta@gmail.com indicando il tuo nome, cognome e numero di telefono. Puoi anticipare la tua quota tramite satispay oppure passando successivamente a saldare. Ad ogni modo puoi contattarci, troviamo una soluzione a tutto.



Se ti sei persa l'open day e non sai se questo è il corso giusto scrivici all'indirizzo e-mail libreriafattidicarta@gmail.com