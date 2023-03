Lavoro, parità di genere, incentivi PNRR: gli eventi in programma a Porta Futuro per la Giornata internazionale della donna

Dall’8 al 10 marzo, il job centre comunale Porta Futuro Bari celebra la Giornata internazionale della donna con tre eventi dedicati al rapporto tra donne e lavoro, alla rappresentazione della donna nella società contemporanea, alla parità di genere e al contrasto degli stereotipi.

Mercoledì 8 marzo, alle ore 10.30, si terrà “Ci sono donne che… storie di talenti al femminile”, un momento di approfondimento di alcune esperienze di successo d’imprenditoria al femminile, volto a promuovere modelli positivi e d’ispirazione per percorsi di empowerment. All’incontro parteciperanno Maria Rita Costanza (imprenditrice e promotrice Murgia Valley - CEO e cofounder presso Everywhere TEW srl), Grazia de Gennaro (head of communication di Maiora, tra le top 100 italiane di successo nel 2022 per Forbes), Ana Estrela (presidente dell’associazione Origens e fondatrice del Bistrot sociale multietnico Ethnic Cook. Menzione speciale Basque Culinary World Prize - Uno dei 20 volti del cibo 2021 nella sezione empowerment di COOK Corriere della sera), Elena Capparelli (titolare de “La Cosmottega” start-up pugliese, laboratorio di produzione di cosmetici naturali).

Venerdì 10 marzo, alle ore 10.30, Porta Futuro Bari organizzerà un evento di presentazione della misura prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - a titolarità del dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri - finalizzata a incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree maggiormente critiche per la crescita professionale delle donne. “Sistema di certificazione della parità di genere: opportunità e testimonianze”, questo il titolo dell’evento, vedrà la presenza di Serenella Molendini (consigliera nazionale di parità del lavoro - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presidente associazione CREIS), Marcella Loporchio (esperta di temi attinenti le pari opportunità, il diversity management e consulente per la Certificazione di Parità di Genere), Silvia Russo Frattasi (presidente Commissione Pari Opportunità del Comune di Bari) che interverranno per illustrare la misura e gli aspetti tecnici del sistema di certificazione.

Dall’8 al 10 marzo, inoltre, Porta Futuro Bari ospiterà nei suoi spazi la mostra fotografica collettiva “Obiettivo Donna”, a cura di Rossella Mazzotta. In esposizione gli scatti di trenta fotografi amatoriali pugliesi che, con le loro immagini, raccontano il ruolo della donna nella società contemporanea attraversando questioni relative alla parità di genere, alla libertà di espressione e al contrasto degli stereotipi. “Obiettivo Donna” è una mostra dell’associazione TerraNova, prodotta dalla Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia “Teca del Mediterraneo”, corredata da un catalogo edito da Gelsorosso.

Porta Futuro Bari

c/o ex Manifattura dei Tabacchi di Bari

Via Pietro Ravanas, 233

70123 Bari (ingresso principale ex Manifattura dei Tabacchi di Bari)

Giorni e orari di apertura

Dal lunedì al giovedì: dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 15 alle 17

Venerdì: dalle ore 9 alle ore 12

Informazioni: 080 577 26 69

e-mail: info@portafuturobari.it

Sito web: www.portafuturobari.it