Le nuvole, omaggio a Fabrizio De Adrè

Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 9 giugno alle 21.00 Palazzo Pesce apre nuovamente le porte a Le Nuvole e al loro “Senza calma di vento”, un tributo tutto femminile a Fabrizio De André.



Un concerto esclusivo in Puglia per ascoltare il quintetto vocale formato da Elisabetta Previati, Antonella Lacasella, Cristina Lacirignola, Cristina Muschitiello e Loredana Savino. Cinque donne, cinque artiste poliedriche che si sono riunite nel 2009 per rileggere l’opera di Faber e ammantarla di nuove atmosfere con al centro la voce e i versi. Un viaggio di suoni, emozioni e suggestioni dalla bellezza inaudita, così nobili eppure così popolari, scandito dalle note immortali di Bocca di rosa, Amore che vieni amore che vai, La ballata dell’amore cieco, Via del campo, Tre Madri, Dolcenera, Volta la carta e tanti altri brani immortali. Un percorso emozionante attraverso i temi cari al compositore genovese, l’amore, la morte, il potere, la guerra, le donne, il sacro, gli ultimi, l’anarchia, la poesia che si fa canzone, in cui i nuovi arrangiamenti vocali e strumentali esaltano il fascino e la carica espressiva delle melodie originali, qui arricchite della bellezza di cinque voci femminili.



Una serata a Mola di Bari potente e soave per un vero e proprio spettacolo che porterà lo spettatore in un viaggio tra colori, musica e parole.