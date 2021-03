"Libertà. Tratti", una mostra fotografica all’aperto nell'ex manifattura tabacchi per raccontare la vita quotidiana del quartiere

La Giusta Causa partecipa alla Rete Civica Libertà con una ricerca documentaria di fotografia sociale proprio sull’identità del popoloso quartiere: "Libertà. Tratti".

Un insieme di ritratti di persone protagoniste della normalità e della vita quotidiana del quartiere. Ognuna con la sua singolarità e unicità. Ognuna col suo valore, la sua abilità, la sua bellezza.

Il percorso di ricerca è iniziato circa un anno e mezzo fa, quando è stato individuato lo storico edificio della ex manifattura tabacchi come spazio espositivo per una mostra fotografica all’aperto, open air, e quindi accessibile a tutti.

L’obiettivo della ricerca è stato quello di raccontare alcune persone che vivono o lavorano in uno dei quartiere più variegati e multietnici della città, descrivendone, a tratti, le abilità e le potenzialità, inclinazioni e saperi.

24 scatti, 24 persone messe in posa in un set semplice – un telo nero di sfondo- allestito al volo anche per strada, sui marciapiedi, nei sottani, nei negozi, nelle case, che parlano di sé: Paolo ingegnere, Awa sarta, Vanusha badante, Natale fruttivendolo, Michele liutaio motociclista, Franco, consulente sociale, etc.

Una raccolta di ritratti, un campionario di nature e culture diverse accomunate e unite dalla convivenza e dalla condivisione dello stesso territorio.

Nonostante l’emergenza e le restrizioni da Covid_19, la ricerca fotografica sarà restituita alla visione collettiva da sabato 20 marzo con una installazione open air, con alcune anteprime sui canali social dell'associazione La Giusta Causa e, a partire da lunedì 22 marzo, dalla photogallery online sul sito de La Giusta Causa.

Photogallery online: dal 22 marzo sarà pubblicata online l'intera raccolta di ritratti del progetto Libertà (24 scatti) in una photogallery dedicata

Installazione open air dal 20 marzo, 18 dei 24 ritratti realizzati, posti sui finestroni della ex Manifattura Tabacchi, quelli del lato di via Libertà.

Le foto sono state realizzate dalla fotografa Teresa Imbriani.

