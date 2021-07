A Locorotondo Nicola Lagioia apre la X edizione di 'Libri nei vicoli del borgo'

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 06/07/2021 al 06/08/2021 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Locorotondo

Sarà Nicola Lagioia, autore tradotto in 15 paesi del mondo e direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino con il suo ultimo romanzo “La città dei vivi” ad aprire Martedì 6 Luglio la X edizione di LIBRI NEI VICOLI NEL BORGO. La Rassegna letteraria, diretta da Nando Cannone, è organizzata dall’associazione Cultura nel borgo, in collaborazione con il Comune di Locorotondo Città che Legge 2021, Regione Puglia, FAI, l'Università degli Studi di Bari (Dipartimento Studi Umanistici) e le librerie aderenti. Saranno 10 gli appuntamenti (6 Luglio – 6 Agosto) con i grandi autori della letteratura italiana per le piazze ed i vicoli del centro storico di Locorotondo.

Alcune anticipazioni degli ospiti che presenteranno i loro libri e racconteranno le loro storie in questa X Edizione.

Sabato 10 Luglio, (ore 20 Complesso di S.Anna) Yari Selvetella, scrittore e giornalista autore del romanzo dell’anno “Le regole degli amanti” Bompiani Editore.

Martedì 13 Luglio (Ore 20 Masseria Ferragnano) un grandissimo ritorno, Federico Rampini, una delle penne più prestigiose del giornalismo italiano torna a LIBRI NEI VICOLI DEL BORGO per presentare il suo ultimo Libro, “I cantieri della storia” Mondadori Editore.

Venerdì 16 Luglio (Ore 20 Masseria Ferragnano) sbarca Walter Veltroni, per presentare il suo libro “Il caso Moro e la prima repubblica” Solferino Editore.

Venerdì 23 Luglio (ore 20 Sagrato Chiesa San Giorgio) a raccontarci “Una storia americana” suo ultimo libro per Mondadori Editore ci sarà Francesco Costa, vicedirettore de IL POST.

Martedì 27 Luglio, (ore 20 Sagrato Chiesa San Giorgio) sbarca in valle d’Itria la grande letteratura con Mauro Covacich, ed il suo ultimo libro metafora tra letteratura e vita “Sulla Corsa” Nave di Teseo Editore.

Saranno con noi, in date in via di Definizione, Antonella Lattanzi, Alessio Torino, Annalisa Cuzzocrea.

Si chiude la X Edizione con un ultimo grande evento, Venerdì 6 Agosto (ore 20 Villa Comunale) Mario Desiati presenterà il suo ultimo romanzo “Spatriati” Einaudi Editore.

Come per la scorsa edizione anche questa X edizione si svolgerà nel pieno rispetto delle regole previste per l’emergenza Covid 19, con posti limitati e prenotazione obbligatoria (scrivici@librineivicolidelborgo.it) EVENTBRITE CULTURA NEL BORGO tutti gli incontri ore 20.00.