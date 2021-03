Appuntamento con 'Il Libro Possibile' e la maratona streaming organizzata da 32mila Sos dal Mediterraneo: 'Al cuore delle migrazioni'

Il Libro Possibile prende parte a 32mila SOS dal Mediterraneo - #TogetHERforRescue: la maratona streaming organizzata da SOS MEDITERRANEE Italia in collaborazione con il Gruppo Editoriale Gedi, che si terrà sabato 27 marzo, dalle 18 alle 22, sui canali social di SOS MEDITERRANEE Italia, Repubblica e La Stampa. Giorgia Messa, responsabile della comunicazione del Libro Possibile, interverrà nella diretta per presentare Al cuore della migrazione (Astarte Edizioni): un’opera collettiva che racconta il dramma del Mediterraneo, pubblicata per la prima volta in Francia nel 2018, e che uscirà in Italia proprio sabato 27. Il volume sarà anche uno dei protagonisti della XX edizione del Festival di Polignano a Mare.

L’evento

32mila SOS dal Mediterraneo - #TogetHERforRescue: Il viaggio delle donne verso l'Europa. È questo il titolo dell’evento che si terrà sabato, dalle 18 alle 22, in streaming sulle pagine Facebook e YouTube di SOS MEDITERANEE Italia, Repubblica e La Stampa. Quattro ore di diretta per ricordare l'importanza del soccorso in mare, raccontare il viaggio delle donne, riportare umanità attorno a un tema che non dovrebbe essere mai oggetto di dibattito: chi corre il rischio di annegare deve essere salvato.

32mila come le persone soccorse da SOS MEDITERRANEE con le sue navi Aquarius e Ocean Viking nel Mediterraneo centrale, dove silenziosamente, tutti i giorni, continua l'emergenza. 32mila (e più) come le persone ancora da salvare, col sostegno di tutti e tutte, a terra come in mare.

Soccorritori e soccorritrici, giornalisti/e, scrittori e scrittrici, attori e attrici, cantanti e musicisti/e hanno deciso di unirsi per la causa. Conducono: Chiara Nardinocchi di Repubblica e Sonny Olumati, ballerino e attivista. Tra gli ospiti: Sandro Veronesi, Paolo Rumiz, Luigi Manconi, Caterina Bonvicini, Anna Foglietta, Neri Marcorè, Roy Paci, Ascanio Celestini, Frankie Hi-nrg e molti altri (programma completo sulle pagine di SOS MEDITERRANEE Italia). Interverrà anche Giorgia Messa, del Libro Possibile, per lanciare il libro, in uscita quel giorno, Al cuore della migrazione (Astarte Edizioni).

Il libro

Al cuore della migrazione, a cura di Marta Ingrosso, Carolina Paolicchi e Barbara Sommovigo, uscirà in Italia, sabato 27 marzo, per Astarte Edizioni, con una prefazione del Presidente di SOS MEDITERRANEE Italia e soccorritore professionista, Alessandro Porro. Pubblicato per la prima volta in Francia nel 2018, è un’opera collettiva, costruita grazie ai contributi, per la maggiore parte inediti, di oltre sessanta scrittori, poeti e artisti provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo (e non soltanto), che hanno prestato le loro voci e la loro arte per raccontare il dramma della migrazione. Voci, immagini, testimonianze per andare al cuore dell’essere umano, “fratello migrante”, come scrive Patrick Chamoiseau nel testo che apre il libro. Fra gli autori, scrittori importanti come Maïssa Bey, Leïla Slimani e Abdellatif Laâbi, e illustratori affermati come Aurel. Un volume polifonico nella forma e nei contenuti, intreccio di suoni, lingue e anche traduzioni.

Giorgia Messa, responsabile della comunicazione del Libro Possibile, lancerà il libro durante la maratona live di sabato, in attesa della presentazione in presenza che si terrà alla XX edizione del Festival di Polignano. Ecco, quindi, una piccola anticipazione sul programma della nota kermesse culturale pugliese.

Appuntamento sabato 27 marzo, dalle 18, sui canali social di SOS MEDITERRANEE Italia, Repubblica e La Stampa. Ulteriori informazioni sui canali social di SOS MEDITERRANEE Italia.