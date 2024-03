Ligabue torna in concerto a Bari con il suo tour 'In teatro - dedicato a noi', biglietti dal 16 marzo

I biglietti saranno disponibili in prevendita su Ticketone.it e nelle prevendite abituali dalle ore 12.00 di sabato 16 marzo

''Ci vediamo nei teatri ad Ottobre e Novembre!'': così scrive il cantante sulla sua sua pagina Facebook annunciando le tappe del suo tour autunnale. Un’unica tappa per ogni città coinvolta, senza repliche.

Prima tappa è proprio a Bari il 5 ottobre 2024 al Teatro Petruzzelli



I biglietti saranno disponibili in prevendita su Ticketone.it e nelle prevendite abituali dalle ore 12.00 di sabato 16 marzo.

Per gli iscritti al Bar Mario (https://www.ligabue.com/barmario) i biglietti saranno disponibili in presale dalle ore 12.00 di giovedì 14 marzo.



Tutte le info su www.ligabue.com