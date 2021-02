Lo Stato Sociale incontra gli studenti dell’Università di Bari “Aldo Moro” e presentano il loro progetto “Stati A Distanza”

Venerdì 19 febbraio alle ore 14.30 Lo Stato Sociale sarà protagonista di un incontro speciale organizzato con le studentesse e gli studenti dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” per presentare il nuovo, incredibile progetto del collettivo, annunciato solo pochissimi giorni fa: 5 dischi per 5 artisti, uno per ogni componente della band, un’operazione assolutamente unica nel suo genere.

L’evento, tutto virtuale, organizzato tramite piattaforma Zoom e riservato a 450 studentesse e studenti dell’Ateneo, si chiama S.A.D., acronimo di Stati A Distanza, simile scherzosamente alla modalità telematica attraverso cui i ragazzi di tutta Italia hanno seguito, e in parte continuano a seguire, lezioni e attività scolastiche. A moderare l’incontro la Prof.ssa Claudia Attimonelli, docente di Studi visuali e Culture Digitale e di Immaginario, Media e Visual Culture (ForPsiCom).

“Potevamo fare la cosa più strana nel momento più strano... e l’abbiamo fatta”. Così la band di Bologna ha commentato la nuova sfida discografica che presenterà proprio durante l’incontro: 5 dischi per 5 personalità, ognuno con la propria direzione creativa, il proprio team di lavoro e i propri ospiti, ciascuno impegnato a disegnare il proprio paesaggio musicale, per la prima volta in totale autonomia. Un tentativo di chiarire sempre di più chi sono i singoli individui che formano il collettivo. “Abbiamo cercato di rappresentare quello che siamo dopo dieci anni di percorso collettivo. Abbiamo scomposto Lo Stato Sociale e, incuriositi, abbiamo scoperto i pezzi che lo compongono. L’abbiamo fatto per far capire meglio la nostra realtà e la nostra natura caotica, che è assolutamente speciale e unica nel panorama italiano: il che non è un pregio o un difetto, è semplicemente un dato di fatto”.