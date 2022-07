Un'estate alla riscoperta delle tradizioni: a Locorotondo è tempo di 'appuntamenti in campagna'

Spettacoli, incontri e iniziative per tutte le età, nel segno della riscoperta delle vecchie tradizioni e delle storie della propria terra. Arrivano a Locorotondo gli 'appuntamenti in campagna', un fitto calendario di eventi divisi in tre progetti "per ogni età": SCIUCÀNN SCIUCÀNN – “Giocando giocando”, BÀLLE DE FUÒRE – “Balli di campagna” - e LÌSCEME NA STÒRIE - “Leggimi una storia”. Sono progetti pensati al fine di riscoprire le nostre vecchie tradizioni e dar valore ad ogni storia legata alle nostre terre.

SCIUCÀNN SCIUCÀNN

10 luglio 2022 ore 18:00 contrada Trito

a cura della Parrocchia San Giorgio Martire

BÀLLE DE FUÒRE

16 luglio 2022 ore 20:30 contrada Pergolo

a cura del Gruppo Folk Città di Locorotondo

LÌSCEME NA STÒRIE

17 luglio 2022 ore 19:00 contrada Gabriele

a cura dell'Amministrazione Comunale e Associazione San Lorenzo

BÀLLE DE FUÒRE

30 luglio 2022 ore 20:30 contrada Nunzio

a cura del Gruppo Folk Città di Locorotondo

LÌSCEME NA STÒRIE

31 luglio 2022 ore 19:00 contrada Ritunno

a cura dell'Amministrazione Comunale

SCIUCÀNN SCIUCÀNN

7 agosto 2022 ore 18:00 contrada Lamie di Olimpia

a cura della Parrocchia San Giorgio Martire

NOTTE DI SAN LORENZO

10 agosto 2022 ore 20:00 contrada Gabriele

a cura dell'Associazione San Lorenzo

BÀLLE DE FUÒRE

13 agosto 2022 ore 20:30 contrada Tagaro

a cura del Gruppo Folk Città di Locorotondo

LÌSCEME NA STÒRIE

21 luglio 2022 ore 19:00 contrada Marziolla

a cura dell'Amministrazione Comunale

BÀLLE DE FUÒRE

27 agosto 2022 ore 20:30 contrada Mancini

a cura del Gruppo Folk Città di Locorotondo e Associazione Mancini e dintorni

LÌSCEME NA STÒRIE

28 agosto 2022 ore 19:00 contrada Serafino

a cura dell'Amministrazione Comunale

SCIUCÀNN SCIUCÀNN

10 luglio 2022 ore 18:00 contrada Serra

a cura della Parrocchia San Giorgio Martire