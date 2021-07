Locorotondo, Storia di radici e tradizioni: visite guidate, laboratori e degustazioni

Partito il progetto di qualificazione e potenziamento dell’Info-Point turistico, di cui il Comune di Locorotondo è risultato beneficiario a novembre 2020.

Inizialmente previsto per il periodo 1° dicembre 2020-15 gennaio 2021, vista la situazione pandemica, la Regione Puglia ha concesso la proroga del periodo di svolgimento. Pertanto il nuovo periodo scelto è fissato dal 16 luglio 2021 al 29 agosto 2021 col progetto “Locorotondo, Storia di Radici e Tradizione”.

L’Info-Point, gestito dall’Associazione Ecomuseale di Valle d’Itria, sarà aperto tutti i giorni come segue: venerdì, sabato, domenica e festivi 9.00-22.00 con orario continuato; dal lunedì al giovedì 10.30-13.30/17.00-19.30. Inoltre saranno garantite la presenza di personale qualificato per il front office e il coordinamento, un ricco piano di comunicazione integrata on line e off line, l’immagine coordinata, l’attenta analisi dei dati, l’organizzazione di attività di animazione on-site gratuite per i partecipanti. Tali attività, nate dagli incontri con il PES, prenderanno avvio il 22 luglio e proseguiranno sino al 27 agosto. 10 appuntamenti gratuiti tra storia, arte, natura, cultura, enogastronomia che si svolgeranno nel borgo, nel Palazzo della Biblioteca e nell’agro, e che vedranno coinvolti enti, aziende, associazioni a scopo culturale e sociale, operatori, professionisti e storici locali per approfondire la conoscenza della nostra storia e del nostro patrimonio materiale e immateriale.

Per maggiori informazioni tel. 080 4312788; infopointlocorotondo@gmail.com

Le attività rientrano nel POR PUGLIA 2014-2020 – Azione 6.8 (sub-Azione 6.8.c) | Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e alla qualificazione degli Info-point turistici appartenenti alla rete regionale.