Loop Festival, ultimo appuntamento dedicato alle donne che hanno rivoluzionato l'approccio digital

Sarà dedicato alle donne che hanno rivoluzionato l'approccio digital il punto di arrivo di questa sesta edizione del Loop Festival in programma giovedì 30 giugno all'Arena Apulia Film Commission (ore 21.00, ingresso gratuito fino a esaurimento posti). L’incrocio fra l’algidità della strumentazione elettronica e l’energia performativa sarà il punto di partenza per raccontare le artiste sonore della contemporaneità, donne che hanno innestato l’avanguardia digitale nelle trame dei generi musicali. Dalle costruzioni poliritmiche di FKA twigs al nu-pop di Björk, dal rap di denuncia di M.I.A. all’art-rock di St. Vincent, per arrivare agli straniamenti urticanti di SOPHIE e alle sferzate synth di Grimes. In questa ultima serata interverranno il direttore artistico Michele Casella, il giornalista del Sole 24 Ore Francesco Prisco autore di saggi e romanzi e dell'instant book 'La music economy' e Claudia Attimonelli, ricercatrice in Media Studies e Culture urbane, il suo ultimo lavoro editoriale è 'L’elettronica è donna' scritto con Caterina Tomeo.

La sesta edizione del Loop Festival è intitolata "All Girls To The Front" e si concentra sulle donne che hanno cambiato la musica del nostro tempo, artiste che negli ultimi anni hanno rappresentato l'innovazione, il coraggio, la creatività e l'inventiva nell'avanzamento dell'arte internazionale.

Il Loop Festival realizzato dall'Associazione Pool e prodotto dalla Fondazione Apulia Film Commission, vede il patrocinio di Puglia Sounds e un'importante partnership con il Medimex. Questa edizione conferma il suo approccio crossmediale con una nuova, memorabile incursione nell’universo del fumetto d’autore attraverso la collaborazione con Manuele Fior che ha realizzato appositamente per il Loop Festival cinque ritratti dedicati ad altrettante icone della musica contemporanea femminile. Manuele Fior è autore di pluripremiate graphic novel e creatore di personaggi femminili di una straordinaria potenza letteraria, collabora con The New Yorker, Le Monde, Vanity Fair, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, Internazionale, Il Manifesto, Rolling Stone Magazine e ha vinto numerosi premi tra cui il Fauve d’Or al Festival Internazionale di Angoulêmee, il Gran Guinigi al Lucca Comics and Games e il Prix de la ville de Genève.