Luciano Canfora incontra il pubblico di Bari per presentare il suo nuovo libro 'Il fascismo non è mai morto'

Venerdì 1° marzo, alle ore 18.00, a Spazio Murat, Luciano Canfora, professore emerito dell’Università di Bari, filologo classico, storico e saggista, presenterà il suo ultimo libro, “Il fascismo non è mai morto” (Edizioni Dedalo, 2024).

L’incontro con il pubblico, a ingresso libero, si aprirà con i saluti istituzionali dell’assessora comunale alle Culture e Turismo Ines Pierucci. Il professor Canfora dialogherà poi con Maddalena Tulanti (giornalista) e Carolina Velati (Zona Franka) sui temi affrontati nel suo libro, particolarmente attuali in questo momento storico.

Il fascismo non è mai morto

Ciclicamente rispunta una teoria autoconsolatoria che sentenzia: il fascismo è finito in un preciso giorno di 79 anni fa. Per chi abbia familiarità con i tempi lunghi della storia, questa appare però, senza eccessivo sforzo mentale, come una sciocchezza.

E basterebbe del resto la cronaca del settantennio che abbiamo alle spalle per convincersi della vacuità di una tale teoria.

Lo riprova inoltre quotidianamente la cronaca, che certo non ci rallegra: tanto più che - come un secolo fa - non si tratta di una questione solo italiana.

Del resto, tutte le principali forze politiche del Novecento, dai cattolici ai neoliberali, passando per i socialisti, vivono, uguali e diverse, e variamente denominate, nel nuovo secolo. La partita, a quanto pare, è ancora aperta