Valerio Lundini & i Vazzanikki a Putignano in occasione del carnevale in un esilarante show comico-musicale

Prepariamoci a tanti momenti di show, musica e spettacolo. Il Carnevale di Putignano 2023 firmato “Tutta un’altra fiaba” presenta altri artisti nazionali che faranno ballare e divertire il suo pubblico per un febbraio che si annuncia scoppiettante.

Sabato 11 febbraio nel “Teatro che non c’è” in via Michele Mummolo (zona industriale) si esibirà MACE con un dj set tra elettronica e techno. Dalle ore 23.00 serata di musica e grande energia quindi. MACE è tra i più visionari producer italiani, artista, dj e instancabile viaggiatore. Un artista capace di raccontare la contemporaneità con un tocco unico. Per il suo album “OBE” risultato, nel primo weekend, l’album d’esordio più? ascoltato al mondo su Spotify, ha collaborato con i più importanti esponenti della scena italiana tra cui Blanco, Salmo, Geolier e Gemitaiz.

Il 23 febbraio spazio, invece, alla comicità che strizza l’occhio alla musica. Dalle ore 21.30 nel “Teatro che non c’è” VALERIO LUNDINI & i Vazzanikki presentano lo show “Canzoni carine e altre meno”. La formazione capitanata da Valerio Lundini proporrà uno show che unisce comedy e musica a 360 gradi, con influenze swing, rockabilly e surf in ogni dove, alternato a diverse gag, momenti di improvvisazione e interazione col pubblico. Il comico romano porterà a Putignano il suo progetto musicale con i Vazzanikki (presenza fissa al programma “Una pezza di Lundini”) che accompagna la sua carriera live da più di dieci anni, nel quale emergerà uno spirito caustico, ironico e nonsense.

Si allarga quindi il parterre di artisti nazionali che saranno protagonisti del ricco cartellone del Carnevale 2023 “Tutta un’altra fiaba”. Accanto alle straordinarie parate di carri e maschere (4, 12, 19, 21 febbraio e 25 febbraio con Closing Party) anche tanta musica, momenti comici e artistici.

In programma, lo ricordiamo: Bandadriatica (3 febbraio concerto gratuito in piazza), Angelo Duro (il 3 febbraio e già sold-out), Margherita Vicario (4 febbraio al termine della prima sfilata Opening Party), Tutti Fenomeni (5 febbraio), Los Locos (concerto gratuito il 9 febbraio in piazza), MACE DJ (11 febbraio), Dargen D’Amico (12 febbraio al termine della seconda sfilata “Dove si balla”), Max Angioni (18 febbraio), Geolier (19 febbraio al termine della terza sfilata dal titolo “The Greatest show”) e Francesco Gabbani (22 febbraio concerto in teatro).

La madrina della 629^ edizione del Carnevale di Putignano è MARA VENIER che sarà a Putignano in occasione della quarta sfilata “Fat Tuesday”, il 21 febbraio per il Martedì Grasso.

E non è finita qua. Altri artisti andranno presto a completare il programma del Carnevale 2023.

Ticket disponibili sul sito del Carnevale di Putignano – www.carnevalediputignano.it

I biglietti saranno acquistabili anche nei tabacchi che espongono il sistema MOONEY.

Si può anche scegliere di prenotare i biglietti online e pagarli comodamente in contanti presso uno dei 45.000 punti Mooney - bar, tabaccherie, edicole - presenti in tutta Italia.