Torna a Bari per il secondo anno “Lungomare di libri", ezioni magistrali, presentazioni editoriali, convegni e incontri

Da venerdì 1 a domenica 3 luglio torna a Bari per il secondo anno “Lungomare di libri”, la manifestazione letteraria che trasforma il capoluogo pugliese in una grande libreria a cielo aperto - grazie alla presenza di numerosi librai ed editori - e in un crocevia di incontri con autrici e autori da tutta Italia.

Lezioni magistrali, presentazioni editoriali, convegni, incontri, momenti di approfondimento, attività per bambine e bambini, consigli di lettura e reading si alterneranno nell’arco di tre giorni dal pomeriggio alla sera, portando il libro e la riflessione nei luoghi simbolo della città di Bari, dal borgo storico al lungomare, da Largo Vito Maurogiovanni, al Fortino Sant’Antonio fino al Teatro Margherita. E sulla Muraglia, nel tratto compreso tra piazza del Ferrarese e il Fortino, torna il caratteristico serpentone con le casette/librerie.

“Leggere il Mondo” sarà il tema su cui ruota il palinsesto degli appuntamenti di questa seconda edizione, per affermare quanto la lettura sia il modo migliore per capire il presente e guardare al futuro, quanto il libro rappresenti una bussola fondamentale per guidarci in tempi difficili, caratterizzati in particolare dalle crisi ambientale e pandemica, a cui si è aggiunta una guerra scoppiata nel cuore dell’Europa.

Tra gli ospiti attesi: il teologo Vito Mancuso, con una lectio magistralis dedicata alla necessità di una nuova utopia per l’Occidente, anche alla luce della tragica guerra in Ucraina; lo storico Luciano Canfora, con una lezione sulle ragioni della pace in un mondo contemporaneo trafitto da conflitti in ogni parte del globo; la giornalista Valentina Petrini, con il lavoro di inchiesta e riflessioni Il cielo oltre le polveri. Storie, tragedie e menzogne sull’Ilva (Solferino), che porta alla luce le storie di tanti lavoratori e le vite spezzate di operai, donne e bambini; l’ex Ministro della Giustizia Claudio Martelli con Vita e persecuzione di Giovanni Falcone (La nave di Teseo), in cui cerca di fare luce su aspetti poco noti della vita del magistrato, come le ostilità da parte di colleghi, giornalisti e politici; Valeria Parrella che dopo Almarina (Einaudi), candidato Premio Strega 2021, lascia le tematiche femminili e con il nuovo libro La Fortuna (Feltrinelli) scrive un romanzo storico ambientato durante l'eruzione del Vesuvio del 79 d.C.; Chiara Tagliaferri, autrice insieme a Michela Murgia dei libri e podcast Morgana (Storielibere), a Bari con il suo romanzo Strega comanda colore (Mondadori) sulla realizzazione delle proprie aspirazioni; Francesca Cavallo, coautrice del best seller Storie della buona notte per le bambine ribelli, ora in libreria con Ho un fuoco nel cassetto (Salani) sulla libertà di essere ed esprimere se stessi al di là di pregiudizi e razzismo; Paolo Rumiz e il suo Canto per l’Europa (Feltrinelli), che parte dalle origini mitiche del Vecchio continente per confrontarsi con le scottanti questioni di oggi tra migrazioni, secessioni, conflitti, turismo di massa; Giorgio Scaramuzzino e lo spettacolo per bambini Questa zebra non è un asino su un’amicizia profonda, che nemmeno la guerra potrà scalfire; Alessandro Vanoli e la sua Storia del mare (Laterza) narrata attraverso la geologia, i popoli che hanno abitato le coste, le scoperte, le guerre, i miti; Giovanna Casadio e il Diario di bordo dei sindaci. Le città nella pandemia (Treccani) sugli amministratori locali che attraverso la lotta al Coronavirus hanno ritrovato un nuovo senso di fare politica.

Tra gli altri appuntamenti in calendario: il convegno Leggere il Sud, per comprendere le ragioni profonde delle differenze nella diffusione della lettura tra Settentrione e Meridione; le presentazioni delle ultime novità dell’editoria della Puglia, organizzate grazie a APE - Associazione Pugliese Editori; i percorsi di lettura Ponti e notti di pace, a cura dell'Assessorato al Welfare, la rete di Bari Social Book e la rete territoriale dei servizi educativi.

Il programma completo con tutti gli ospiti, gli editori, i librai e gli incontri (qui in allegato) è consultabile sui siti: comune.bari.it e salonelibro.it.

“Lungomare di libri” è ideata dall’Assessorato alle Culture, Turismo e Marketing Territoriale del Comune di Bari, realizzata da Comune di Bari e Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nell’ambito della programmazione dei Presìdi del Libro in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino, insieme ai librai di Bari e provincia e di case editrici pugliesi associate all'APE-Associazione Pugliese Editori.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Bari – Assessorato Alle Culture e Marketing Territoriale.

PROGRAMMA

Negli ultimi anni anni le crisi ambientale e pandemica, a cui si è aggiunta una guerra scoppiata pochi mesi fa nel cuore dell’Europa, ci hanno reso consapevoli della complessità di un mondo che, ormai globalizzato con la fine della Guerra Fredda, sembrava assuefatto alla semplificazione. In questo scenario, il libro è tornato centrale, una bussola per guidarci in tempi difficili. E la lettura il modo migliore per capire il presente e guardare al futuro.

Venerdì 1 luglio

Ore 18:30

Terrazza del Fortino di Sant’Antonio, ingresso via Venezia

Leggere il Sud

Con Loredana Capone, Marianna Capozza, Claudia Coga, Oscar Iarussi, Nicola Lagioia, Maria Laterza, Rocco Pinto e Vincenzo Santoro



L’Italia, si sa, ha una percentuale di lettori bassa rispetto alla media europea, ma la situazione non è omogenea. La differenza tra nord e sud è marcata e questo si traduce, o rischia di tradursi, in una minore capacità del meridione di leggere se stesso

Ore 19:00

Largo Vito Maurogiovanni, presso via Venezia 41

Valentina Petrini

Autrice di Il cielo oltre e polveri. Storie, tragedie e menzogne sull’Ilva (Solferino)

Con Gianfranco Viesti

Modera: Fulvio Colucci



L’Ilva di Taranto: un’industria siderurgica di quasi settant’anni, ancora strategica per l’Italia. Per alcuni è l’unica prospettiva di lavoro, e quindi di vita. Per altri è un mostro sorpassato dai tempi, uno scandalo nazionale.

Ore 19:30

Ala interna del Fortino sant’Antonio, ingresso da via Manfredi

Rita Lopez

Autrice di Fuori da ogni tempo (Besa Muci)

Nel libro di Rita Lopez, la storia di Beatrice, archeologa la cui quotidianità viene sconvolta dalla recente malattia che ha colpito la madre, affetta dal morbo di Alzheimer, corre parallela a quella della giovane Cornelia, sacerdotessa vestale in una Roma di tanti secoli fa. A unirle, il tentativo sofferto e coraggioso di dare alla propria esistenza un senso e una svolta.

Ore 20:00

Terrazza del Fortino di Sant’Antonio, ingresso via Venezia

Francesca Cavallo

Autrice di Ho un fuoco nel cassetto (Salani)

Con Rosy Paparella

In collaborazione con l'Associazione Mixed



L’invito a non avere paura a uscire dai binari attraverso la storia personalissima di Francesca Cavallo. Demolire i muri e oltrepassare i confini, per un mondo più libero.

Ore 20:30

Largo Vito Maurogiovanni, presso via Venezia 41

Chiara Tagliaferri

Autrice di Strega comanda colore (Mondadori)

Con Annamaria Minunno

Nella provincia della Bassa Padana, una ricca e feroce nonna tiene in scacco la famiglia, perché il denaro è potere. Sua nipote cresce affamata di amore, bellezza e soldi. Per realizzarsi si trasferisce a Roma dove è disposta a ingannare chiunque, finché non incontra qualcuno.

Ore 21:00

Ala interna del Fortino sant’Antonio, ingresso da via Manfredi

Ponti e notti di pace

A cura dell'Assessorato al welfare con la rete di Bari Social Book e la rete territoriale dei servizi educativi

(6-14 anni)

Percorsi di lettura interculturale tra culture, generazioni, territorio e comunità multietniche.

Ore 21:30

Terrazza del Fortino di Sant’Antonio, ingresso via Venezia

Vito Mancuso

Lezione: Una nuova utopia per l’Occidente

Introduce: Michela Di Trani

L’insegnamento della guerra in Ucraina è la conversione dell’Occidente al primato della giustizia rispetto all’economia. La sua debolezza, però, sta nella mancanza di un’utopia, di una motivazione ideale più importante delle tasche.





Sabato 2 luglio





Ore 18:30

Largo Vito Maurogiovanni, presso via Venezia 41

Omaggio a Vasilij Grossman

Autore di Stalingrado (Adelphi)

Con Pietro Tosco (esperto di letteratura russa)

Modera: Maddalena Tulanti

Definito il “Tolstoj dell’Unione Sovietica”, Vasilij Grossman, già celebrato e riconosciuto per il capolavoro Vita e Destino, di cui Stalingrado è un ideale completamento, come pochi altri ha saputo raccontare il fiume della Storia e la sua forza in grado di sommergere e travolgere tutto e tutti.

Ore 18:30

Ala interna del Fortino sant’Antonio, ingresso da via Manfredi

Questa zebra non è un asino

Spettacolo di e con Giorgio Scaramuzzino

(6-11 anni)

Tratto dall’omonimo libro, scritto con Gek Tessaro e pubblicato da Salani, uno spettacolo per tutte le età, ispirato alla storia vera di amicizia tra un bimbo palestinese, una zebra e il guardiano di uno zoo. Un’amicizia profonda, che neanche la guerra riesce a scalfire.

Ore 19:00

Terrazza del Fortino di Sant’Antonio, ingresso via Venezia

Le biblioteche colibrì, le biblioteche scolastiche e la formazione alla lettura nelle scuole

Con Sara Mastrodomenico, Paola Romano e rappresentanti delle scuole IC “Balilla-Imbriani” e IISS “Marco Polo”

A cura dell’Assessorato alle politiche educative della Città di Bari

Da tempo ormai gli studi di settore hanno evidenziato il valore fondamentale dell’educazione alla lettura a scuola per i bambini e i ragazzi. A lungo le politiche pubbliche hanno ignorato questa priorità ma, finalmente, qualcosa sta cambiando.

Ore 19:30

Largo Vito Maurogiovanni, presso via Venezia 41

Bari e la Puglia nelle serie tv

Con Alessandro Casale, Antonio Decaro, Michele Emiliano, Gabriella Genisi, Luca Miniero e attori del cast della serie del maresciallo Fenoglio

Modera: Antonella Fazio

Il successo in tv delle indagini della vicequestore Lolita Lobosco, nata dalla penna di Gabrella Genisi, e la prossima uscita della serie con protagonista il maresciallo Fenoglio, creato da Gianrico Carofiglio, sono solo due degli esempi di un’attenzione che vede Bari e la Puglia come scenario evocativo di un meridione d’Italia pieno di contraddizioni, ma bellissimo.

Ore 20:00

Terrazza del Fortino di Sant’Antonio, ingresso via Venezia

Luciano Canfora

Lezione: Guerra e Pace nel mondo contemporaneo

Introduce: Alessandro Laterza

Uno dei pochi intellettuali italiani che continua a mettersi al servizio come coscienza critica del Paese. Con la sua rara capacità di collegare il passato e il presente, ci fornisce le coordinate per comprendere le ragioni della pace, ma anche, alla luce della Storia, quelle della guerra.

Ore 21:00

Ala interna del Fortino sant’Antonio, ingresso da via Manfredi

Ponti e notti di pace

A cura dell'Assessorato al welfare con la rete di Bari Social Book e la rete territoriale dei servizi educativi

(6-14 anni)

Percorsi di lettura interculturale tra culture, generazioni, territorio e comunità multietniche.

Ore 21:30

Largo Vito Maurogiovanni, presso via Venezia 41

Paolo Rumiz

Autore di Canto per l’Europa (Feltrinelli)

Con Annabella De Robertis

Una giovane siriana, profuga di guerra, fugge sulla barca a vela di quattro uomini assetati di miti. La ragazza si chiama Evropa e la sua storia si intreccia con gli eventi del Mediterraneo di oggi: emigrazioni, secessioni, conflitti, turismo di massa…





Domenica 3 luglio





Ore 18:30

Largo Vito Maurogiovanni, presso via Venezia 41

Consigli di lettura dei librai

Modera: Rocco Pinto

Tre minuti ogni libraio. Un ventaglio di consigli di lettura per un’estate in compagnia dei libri.

Ore 19:30

Largo Vito Maurogiovanni, presso via Venezia 41

Alessandro Vanoli

Autore di Storia del mare (Laterza)

Con Alessandro Laterza

La geologia, gli uomini delle coste, le scoperte, le navi, le guerre, i miti e i sogni. Ma anche e soprattutto i pesci e gli altri esseri marini. La storia del mare tiene assieme tutto, uomini e animali.

Ore 19:30

Ala interna del Fortino sant’Antonio, ingresso da via Manfredi

Francesca Palumbo

Autrice di Hai avuto la mia vita (Besa Muci)

In molti conoscono la storia del barbaro assassinio di Lev Trotsky per mano di Ramón Mercader del Río, agente segreto spagnolo naturalizzato sovietico. Tuttavia pochi sanno che per avvicinarsi il più possibile alla casa di Trotsky, Mercader si infiltrò nella vita di una donna, un’ebrea americana segretaria e traduttrice di Trotsky, Sylvia Ageloff, protagonista del nuovo libro di Francesca Palumbo.

Ore 20:00

Terrazza del Fortino di Sant’Antonio, ingresso via Venezia

Claudio Martelli

Autore di Vita e persecuzione di Giovanni Falcone (La nave di Teseo)

Introduce: Daniela Mazzucca

Con Antonio Decaro, Michele Emiliano e Francesco Paolo Sisto

Modera: Oscar Iarussi

In collaborazione con la Fondazione Giuseppe Di Vagno

“Giovanni Falcone era il più importante, il più capace, il più famoso tra i giudici che hanno combattuto la mafia. Per questo nello stesso giorno in cui fui nominato ministro della Giustizia lo chiamai e gli affidai l’incarico più importante del ministero”. Claudio Martelli

Ore 21:00

Largo Vito Maurogiovanni, presso via Venezia 41

Giovanna Casadio

Autrice di Diario di bordo dei sindaci. Le città nella pandemia (Treccani)

Con Antonio Decaro

Modera: Piero Ricci

I Sindaci sono stati i soldati della pandemia, in prima linea nei mesi del lockdown tra esercizio di responsabilità e coraggio, ma anche sconforto di fronte all’ignoto. Un’esperienza, quella degli amministratori delle città, che nel corso della pandemia è stata anche uno modo per ritrovare senso e un modo di fare politica.

Ore 21:00

Ala interna del Fortino sant’Antonio, ingresso da via Manfredi

Ponti e notti di pace

A cura dell'Assessorato al welfare con la rete di Bari Social Book e la rete territoriale dei servizi educativi

(6-14 anni)

Percorsi di lettura interculturale tra culture, generazioni, territorio e comunità multietniche.

Ore 21:30

Terrazza del Fortino di Sant’Antonio, ingresso via Venezia

Valeria Parrella

Autrice di La Fortuna (Feltrinelli)

Con Annalisa Tatarella

Lucio ha solo diciassette anni e ha seguito l'ammiraglia di Plinio il Vecchio nel giorno dell'eruzione del Vesuvio, ma non può sospettare che il monte che conosce da sempre sia un vulcano. Per quel prodigio mancano le parole, non esiste memoria né storia a rassicurare. Nascosta dalla coltre rovente c'è Pompei, la città che lo ha visto nascere, dove ancora vivono sua madre, la balia, gli amici d’infanzia…





Camper APE - Associazione Pugliese Editori. Gli incontri

Venerdì 1 luglio e sabato 2 luglio in corso Vittorio Emanuele II angolo piazza del Ferrarese

Domenica 3 luglio in lungomare De Tullio presso l’ingresso inferiore del Fortino Sant’Antonio

Venerdì 1 luglio

Ore 19:00

Francesco Mininni

Autore di Molti i professori, pochi i maestri (Adda)

Con Francesco Vitale

Ore 19:30

Luigi Giorgino

Autore di Il cavallo della Sacra Corona (I Libri di Icaro)

Con Annamaria Minunno

Ore 20:00

Teresa Petruzzelli

Autrice di Una bella famiglia (Progedit)

Con Isabella Careccia

Ore 20:30

Luigi Laguaragnella

Autore di Abbracci (Progedit)

Con Adele Porzia

Ore 21:00

Massimo Trotta

Autore di Il potere degli alberi (Dedalo)

Con Sandra Lucente

Ore 21:30

Marco Montrone

Autore di Bari inedita. Il mare e la sua città (Gelsorosso)

Con Annalisa Tatarella

Ore 22:00

Anna Gomes

Autrice di Racconti (Di Marsico)

Con Clelia Conte

Ore 22:30

Andrea Quintili

Autore di Un passato perfetto (Edizioni Dal Sud)

Con Annamaria Minunno

Sabato 2 luglio

Ore 18:30

Massimo Romano

Autore di Dal giaciglio volo (Milella)

Con Annamaria Minunno

Ore 19:00

Trifone Gargano

Autore di Un paese guasto. Educazione civica con la letteratura (Cacucci)

Ore 19:30

Patrizia Caffiero

Autrice di Il pianeta delle occasioni perdute (Musicaos)

Con Luciano Pagano

Ore 20:00

Felice Alloggio

Autore di Quando gli Dei dell'Olimpo passarono per Bari Vecchia (Wip)

Con Piero Ladisa

Ore 20:30

Vittorio Polito

Autore di Storie curiosità e proverbi (Wip)

Con Piero Ladisa

Ore 21:00

Francesco Lanzo

Autore di Il bene in terra (Musicaos)

Con Luciano Pagano

Ore 21:30

Roberto De Bellis e Riccardo Resta

Autori di Notti mondiali (Edizioni di Pagina)

Ore 22:00

Giacomo Balzano

Autore di Amore ai nostri tempi (Besa Muci)

Con Daniela Avallone e Ninni Perchiazzi

Ore 22:30

Antonio Gelormini e Benedetta Gelormini

Autori di Vis a Vis e di Ancora di salvezza (Edizioni Radici Future)

Con Giuseppe Di Pace





Domenica 3 luglio

Ore 19:00

Teresa Musca

Autrice di Gradi di separazione (Collettiva)

Con Simona Cleopazzo

Ore 19:30

Cristina Carlà

Autrice di Cartolina dal Salento (Collettiva)

Con Simona Cleopazzo

Ore 20:00

Valentina Madonna

Autrice di Le figlie delle onde (I Quaderni del Bardo)

Con Antonio Gelormini e Stefano Donno

Ore 20:30

Roberto Del Giudice

Autore di Conversare con un sognatore (Schena)

Con Silvia Morfeo

Ore 21:00

Emanuele Triggiani

Autore di L’arte in rosa (Edizioni di Pagina)

Con Maristella Trombetta

Ore 21:30

Gianni Sebastiano

Autore di La distanza del dubbio (Florestano)

Con Annamaria Minunno





Mostra

Obey. Peace Revolution

Teatro Margherita. Piazza IV Novembre

Orari: venerdì e sabato: dalle 17:00 alle 23:00, domenica 17:00 alle 22:00

Costo dei biglietti: intero: 5 euro; ridotto (per Over 65, giovani dai 6 ai 25 anni, universitari): 3 euro;

gratuito (bambini fino ai 6 anni non compiuti, insegnanti solo in qualità di accompagnatori di gruppi scolastici, portatori di handicap e un loro familiare o altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria, guide turistiche solo nell'esercizio della propria attività professionale, mediante l'esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità)





Le librerie di Lungomare di libri

Libreria 101 BARI

Libreria Campus BARI

Culture Club MOLA

Feltrinelli BARI

Il Ghigno - Un mare di storie MOLFETTA

Giunti al Punto BARI

Laterza BARI

Liberrima BARI

Matite curiose ACQUAVIVA DELLE FONTI

Millelibri - Poesia e altri mondi BARI

Minopolis MONOPOLI

Monbook Mondadori point BARI

Odusia libreria per bambini RUTIGLIANO

Un panda sulla luna TERLIZZI

Prinz Zaum BARI

Libreria Quintiliano - Mondi Possibili BARI

Libreria Roma BARI

Spine Book Store BARI

Svoltastorie libreria per ragazzi/e BARI





Gli editori di Lungomare di libri

Adda Editore

L’Arco e la Corte

Besa Muci

Cacucci

Collettiva Edizioni

CSA

Edizioni Dal Sud

Dedalo

Dellisanti

Di Marsico

Fallone Editore

Falvision editore

Les Flaneurs

Florestano

Gelsorosso

Interno Poesia

Kurumuny

Liberaria

I libri di Icaro

Manni

Milella

Moon Edizioni

Musicaos

Edizioni di Pagina

Pietre Vive

Edizioni del Poggio

Progedit

I Quaderni del Bardo

Edizioni Radici Future

Edizioni Rotas

Schena Editore

Sfera - Posa - Itinere

Stilo

Terrarossa

Vintage Editore

Wip Edizioni