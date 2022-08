“M’illumino di jazz" - Festival jazz a Terlizzi

Dal 02 al 06 Agosto, a Terlizzi (BA) nell’ambito del cartellone eventi promosso dal Comitato Feste Patronali Maria SS di Sovereto - Festa Maggiore, avrà luogo il festival: “M’ILLUMINO di JAZZ, Apulia Art Fest”. Il festival, nasce dalla sinergia tra la DAN AGENCY ed Emma Ceglie, autrice e art director di spettacoli e rassegne finalizzate alla divulgazione del linguaggio del jazz. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Terlizzi, Comitato Feste Patronali Maria SS di Sovereto - Festa Maggiore, Pro Loco Unpli Terlizzi, Associazione Via Francigena Appia Traiana e il Lions Club Ruvo di Puglia e Terlizzi “Appia Traiana”. Il format nasce con l’intento di aprire una finestre sul jazz all’interno delle feste patronali più belle e caratteristiche di Puglia (partendo dalla Festa Maggiore di Terlizzi), al fine di creare spazi inediti per la promozione degli artisti di riferimento. Non a caso il nome e il logo del festival rimandano alle luminarie pugliesi, elemento decorativo caratteristico delle feste religiose e ormai simbolo di “pugliesità” nel mondo nonché sinonimo di FESTA. La prima edizione di “M’illumino di jazz, Apulia Art Fest” si compone di un cast di artisti di talento e spiccata sensibilità intellettuale, vere eccellenze impegnate in progetti di particolare bellezza e valore culturale Programma M’ILLUMINO DI JAZZ, Apulia Art Fest Direttore Artistico: Emma Ceglie. SERATA INAUGURALE 02 AGOSTO - Ore 20.00 Chiostro delle Clarisse. - Presentazione del libro di Ugo Sbisà "PUGLIA: LE ETA’ DEL JAZZ". Dialoga con l’autore Emma Ceglie - LE VIE FRANCIGENE- Interventi: presidente Associazione Via Francigena Appia Traiana - Terlizzi avv. Enrica Morgese, presidente Lions Club Ruvo-Terlizzi “Appia Traiana” avv. Tecla Sivo, M°Roberto Ottaviano - Concerto: "APPRODI" con Roberto Ottaviano, Nando di Modugno, Maurizio Quintavalle 03 AGOSTO - Ore 20.30 Chiostro delle Clarisse - Performance e presentazione del nuovo lavoro discografico "COR CORDIS" - ed. Dodici Lune records del violinista Francesco Del Prete. Guida all'ascolto Maria Giovanna Barletta:musicologa. - "I 7 VIZI CAPITALI" nella Divina Commedia" - itinerario dantesco di Andrea Gattinoni: Andrea Gattinoni - voce, Vito Liturri - pianoforte, Emma Ceglie - canto, realizzato con il patrocinio dell'Unpli Pro Loco Terlizzi in collaborazione con il Comitato Feste Patronali. Conduce: Emma Ceglie 04 AGOSTO - Ore 21.00 Largo Lago Dentro III^SERATA: - Concerto "ATOMIC BASS" di Giuseppe Bassi con Giuseppe Bassi, Giovanni Scasciamacchia feat. Javier Girotto e Sumire Kuribayashi organizzata dal Comitato Feste Patronali in collaborazione con Dan Agency ed EcoDomus srl Bisceglie. Conduce :Emma Ceglie 05 AGOSTO - Ore 21.30 Chiostro delle Clarisse IV^SERATA: - Concerto-performance "TSUMUJIKAZE OPERA" Giuliano Di Cesare feat. Nanaco Tarui e Giuseppe Bassi. Conduce: Emma Ceglie 06 AGOSTO - Ore 21.30 Largo Lago Dentro V^SERATA: - Concerto THE UNTOUCHABLE BAND in “S'AMMY N’ACTION” Direttore d'Orchestra Dino Plasmati, con Dino Plasmati, Tony Santoruvo, Mike Rubini, Luciano Pischetola, Michele Campobasso, Nico Catacchio, Marcello Nisi. Conduce: Emma Ceglie

