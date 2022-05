Alessandra Gaeta danza per Il Maggio all’Infanzia al Teatro Radar di Monopoli con “Yellow Limbo”

Una nuova tappa per “Yellow Limbo”, produzione di danza contemporanea di Factor Hill, firmata da Alessandra Gaeta, è in programma il prossimo sabato, 21 maggio. Un’occasione per sperimentare un altro pubblico, quello delle nuove generazioni. La performance andrà in scena, infatti, alle ore 10:30, presso il Teatro Radar di Monopoli all’interno della programmazione del Festival Maggio all’Infanzia. La nota vetrina pugliese, giunta alla sua venticinquesima edizione, sotto la direzione artistica di Teresa Ludovico, ospita spettacoli rivolti a bambini e ragazzi. Nel cartellone di quest’anno si inserisce la performance della pugliese Alessandra Gaeta, in scena insieme a Betti Rollo e alla giovane Marilena Valla.

Il lavoro della Gaeta percorre e riflette, attraverso il movimento di corpi danzati, la vita e l’attività delle api. Api in geometriche direzioni, vibrazioni, passaggi di stadio, dalla costruzione alla perdizione, al desiderio mai esplorato fino in fondo. Api così vicine agli esseri umani, perché comune è il volo controvento. Sono loro le protagoniste di “Yellow Limbo”, seconda parte di una trilogia che accende i riflettori sulle impollinatrici numero uno, coloro che ci nutrono, le stesse che permettono il contatto tra fiore e fiore. La visione dell’autrice rispetto a questo mondo vuole far soffermare sulla nostra presenza/assenza. Alla fine cosa facciamo quando incontriamo un’ape? La vediamo realmente? Ecco che il lavoro almeno nel suo stadio attuale è il frutto di una domanda, riusciamo a darci delle risposte concrete? Forse si o forse no, è anche questa la bellezza, restare sospesi in un limbo!

Danzatrice, performer, autrice pugliese, Alessandra Gaeta è fondatrice del Collettivo artistico Factor Hill di Palo del Colle (BA). Direttrice artistica della rassegna di Performing Arts ‘A Maglie Larghe’. La sua formazione la vede completare la Scuola Paolo Grassi di Milano, vincere una borsa di studio per l’ADF presso la DUKE UNIVERSITY del North Carolina (USA) ottenere la certificazione in Pedagogia del movimento a Roma. Ha danzato nella compagnia americana Archipelago Theater diretta da Ellen Hemphill. Danza come interprete per la compagnia Sonenalé e con/per diversi autori pugliesi. E’ autrice di ‘Twin3’ (2012) - ‘Dita di Miele’ (2016), ‘Yellow Limbo’ (2019), co-autrice di ‘Zona3’ (2017) insieme al gruppo VGA, co-autrice di PROCESSING DUO (2014) prima produzione del Collettivo Factor Hill, autrice di “In & OUT of borders” azione performativa produzione Factor Hill. La sua ultima produzione, “Tracce

d’Acqua”, è uno studio per una danzatrice e due musicisti quali Giovannangelo de Gennaro (viella, flauti, canto) e Roberto Matarrese (live electronics).

Per info e biglietti dello spettacolo https://www.maggioallinfanzia. it/contatti/