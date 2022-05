Maggio all'Infanzia, ‘Barbie e Ken’ al Teatro Radar, Emma Dante porta in scena ‘Scarpette rosse’

Quarta giornata di appuntamenti sabato 21 maggio per il Maggio all’infanzia, che segna il debutto nazionale di una coproduzione Teatro La Fuffa | Fondazione SAT. Il festival di teatro per bambine e bambini, ragazze e ragazze fino a giugno propone un fitto calendario di spettacoli teatrali, di circo contemporaneo, presentazioni letterarie e tante attività collaterali dedicate ai giovani. La rassegna vede la direzione artistica di Teresa Ludovico, è organizzato da Fondazione SAT in collaborazione con Teatri di Bari, Italiafestival, EFA - European Festivals Association (nell’ambito del progetto Effe Label), il Garante dei minori della Regione Puglia e le Nuvole/Casa del Contemporaneo. La rassegna, da 25 anni sostenuta dalla Regione Puglia, e il contributo dei Comuni di Bari e Monopoli

Gli appuntamenti del 20 maggio

La giornata di sabato 21 maggio si apre al Teatro Mariella alle ore 9 con il debutto nazionale di Barbie e Ken – Riflessioni su una felicità imposta (a partire da 14 anni), coproduzione Teatro La Fuffa | Fondazione SAT, realizzata in collaborazione con il sistema dei Teatri Abitati nell’ambito del bando ‘Residenze_Nuove generazioni’, che vede la sinergia tra Assitej Italia, Fondazione SAT e TRAC, il Centro teatrale diffuso nato dalla sinergia tra le periferie della Regione Puglia. Protagonisti sono i due celebri bambolotti pronti a ribellarsi ai loro creatori, che li hanno costretti ad eseguire dei comportamenti stereotipati e cliché indotti dal loro ‘ruolo’, in quanto ‘modelli’ per i bambini. Spazio poi alla danza contemporanea alle 10.30 al Teatro Radar con Yellow Limbo (da 10 anni) una produzione Factor Hill firmata da Alessandra Gaeta, che porta in scena le api, con le loro “geometriche direzioni, vibrazioni, passaggi di stadio, dalla costruzione alla perdizione, al desiderio mai esplorato fino in fondo”. La programmazione del Maggio alla Biblioteca Rendella prosegue alle ore 16 con il debutto dell’incontro teatrale Racconto personale (Compagnia Bottega degli Apocrifi, a partire da 12 anni), nato dalla storia di Mamadou Diakité, un giovane cittadino della Costa d’Avorio che si è messo in viaggio “senza valido motivo”, ma solo perché ha semplicemente pensato di avere diritto a un’occasione nella vita per inseguire un sogno. Un progetto che si ispira a quello della ‘Human Library’ nata in Danimarca. Al Teatro Mariella arriva poi alle 17.30 la travolgente simpatia di Sergio Bini con Il Circo delle pulci del Professor Bustric (Teatri di Bari / Compagnia Bustric), tra magia di trucchi semplici eppure incomprensibili e sorprendenti, e piccoli colpi di genio che suscitano nel pubblico la meraviglia. Alle ore 19 la regista Emma Dante al Teatro Radar una favola sulla diversità e sulla capacità di essere armoniosi anche ‘a passo diverso’: debutto regionale pugliese per Scarpette rotte (Ert / Teatro nazionale e Fondazione Trg onlus), che porta in scena la storia di due scarpette rosse sorelle, che si ritrovano dopo essere state divise dal destino. Alle ore 20 il Roof Garden del Teatro Radar ospita la clownerie di Gianni Risola con il suo Otto Panzer, protagonista irriverente, sbruffone ma anche dolce ed arrogante, con i suoi numeri di autentica bizzarria. Gli appuntamenti del 21 maggio si concludono nel Truck Theatre in piazza Vittorio Emanuele II con Shake n Speare – Hamlet: la Compagnia I nuovi scalzi si ispira a uno dei testi simboli del teatro – l’Amleto di William Shakespeare - per tradurre il conflitto fra ‘Essere e non Essere’ come conflitto fra il desiderio e l’azione, fra ciò che si è idealmente e ciò che si è nell’agire.

A Bari è invece in programma nello Chapiteau di Circo El Grito al Teatro Kismet l’ultima replica di Uomo Calamita (alle ore 19). Il progetto, ideato da Giacomo Costantini e da Wu Ming 2, è un esperimento tra circo e letteratura ed ha assunto come modello di lavoro il dialogo tra la costruzione del soggetto narrativo di un romanzo e, di pari passo, la stesura drammaturgica di un’opera circense.

Botteghino

I biglietti per gli eventi del festival Maggio all’infanzia sono disponibili ai botteghini dei teatri e sul circuito Vivaticket.com. Il prezzo degli spettacoli ospitati nello chapiteau del Circo El Grito è di 6 euro (disponibile anche un carnet di 10 biglietti a 40 euro), mentre la programmazione al Teatro Kismet di Bari, ai teatri Radar e Mariella di Monopoli ha un costo di 3 euro. Sono invece gratuiti gli spettacoli del Truck theatre a Monopoli. Il programma aggiornato sarà sempre disponibile sul sito www.maggioallinfanzia.it.